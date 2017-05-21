813 Karayolları taşeron işçisi kadroya alındı

TEKİRDAĞ’ın da yer aldığı Karayolları 1’inci Bölge Müdürlüğü bünyesinde taşeron olarak çalışan 813 işçi, kadroya alındı. İşçiler kadroyu kurban kesip, birlikte yemek yiyerek kutladı.

Tekirdağ’da Atatürk Bulvarı üzerindeki bir düğün salonunda bir araya gelen Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde çalışan taşeron işçiler, kadro sevinçlerini kurban kesip davul- zurna çaldırarak kutladı. Tekirdağ’daki toplantıya Yol- İş Genel Başkanı Ramazan Ağar, 1’inci bölge müdür yardımcıları, otoyolları başmühendisleri, Yol-İş sendikası genel merkez yöneticileri ve işçiler katıldı. İstanbul Yol-iş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Uçar, taşeron işçilere kadro müjdesi verdiklerini ifade ederek, "Bugün burada Karayolları 1. bölgede çalışan taşeron işçilerimize kadro müjdesi vermek için toplandık. Şu anda toplam 813 işçi arkadaşımız kadroya geçti. Bu arkadaşlarımız Hendek’ten Gelibolu’ya kadar alanda yani Marmara bölgesinde görevli işçi arkadaşlarımız. Türkiye genelinde, 19 Ekim 2015 tarihinden 15 Temmuz 2016 tarihine kadar toplamda 9917 taşeron işçi arkadaşımız kadroya geçirildi. Bugün burada hayırlı olsun töreni için bir araya geldik. Tüm Karayolları teşkilatımıza bu tören hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından kadroya alınan işçiler, kurban kesip birlikte yemek yiyerek kadroya alınmalarını kutladı.



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