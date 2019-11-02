banner314

banner325

Son Dakika

810 yıllık kestane ağacından hasat

KÜTAHYA'nın Kumarı Mahallesi'nde bulunan, 810 yıllık kestane ağacından Vali Ömer Toraman'ın da aralarında bulunduğu katılımcılar, ürün topladı. Ağacın hala meyve verdiğini belirten Toraman, "Kütahya, önemli kestane üretim merkezi....

GENEL 29.10.2019, 17:59
810 yıllık kestane ağacından hasat
KÜTAHYA'nın Kumarı Mahallesi'nde bulunan, 810 yıllık kestane ağacından Vali Ömer Toraman'ın da aralarında bulunduğu katılımcılar, ürün topladı. Ağacın hala meyve verdiğini belirten Toraman, "Kütahya, önemli kestane üretim merkezi. Sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız, her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane üreterek, iç pazarda değerlendirip, ekonomilerine katkı sağlıyor" dedi.
Kütahya Valisi Toraman, Kumarı Mahallesi'nde bulunan ve 810 yıllık olan kestane ağacından hasat etkinliğine katıldı. 'Türkiye'nin en yaşlı kestane ağacı' olarak bilinen ağaçtaki kestaneler, Vali Ömer Toraman ve Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile kent sakinleri tarafından toplandı. Ağacın dallarına çubukla vurularak, hasat gerçekleştirildi. Vali Toraman ve beraberindekiler, daha sonra ağacın çevresine düşen kestaneleri aldı.
Kütahya'nın, orman ve ağaç çeşitleri bakımından en zengin illerden olduğunu belirten Vali Toraman, 810 yıllık kestane ağacının hala meyve verdiğini söyledi. Her yıl yaklaşık 2 bin ton kestane toplandığını kaydeden Toraman, şöyle konuştu:
"Kütahya orman varlığı açısından Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Toplam yüz ölçümümüzün yüzde 56'sını ormanlar teşkil ediyor. Kütahya'nın her bir bölgesinde çok çeşitliliğe sahip bu ormanlar. Karaçamdan, meşeden, kayından tutun bütün ağaç türlerini ihtiva ediyor. Aynı zamanda Kütahya, önemli bir kestane üretim merkezi. Sahip olduğumuz kestane ormanlarında vatandaşlarımız her yıl yaklaşık 2 bin ton kadar kestane üreterek, bunu iç pazarda değerlendirip, ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Bu kestane ormanlarının bakımını korunmasını orman bölge müdürlüğümüzle birlikte vatandaşlarımız ortaklaşa yürütüyorlar. Böylece hem aile hem ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyorlar. Şu anda bulunduğumuz yerde bir anıt ağaç mevcuttur. Bu kestane anıt ağacı ve yaklaşık 810 yaşında daha etkileyişi Kütahya merkez Kumarı Mahallesi'nde. Bu 810 yaşındaki kestane ağacı hala meyve vermeye devam ediyor. Bugün hasat zamanı Kumarı Mahallesi'nde vatandaşlarımızla birlikte bu anıt kestane ağacımızda onların hasat sevincine ortak olmaya geldik. Bu mirasın gelecek nesillere aktarılması için birlikte çaba göstermemiz gerekiyor."
Kütahya Orman Bölge Müdürü Keskin ise bundan sonraki süreçte kestane tohumları ile kestane bal ormanı kurarak, ülke ekonomisi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Kasım 2019
İmsak 06:03
Güneş 07:30
Öğle 12:53
İkindi 15:39
Akşam 18:06
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Galatasaray 10 16
6. Sivasspor 9 15
7. Başakşehir 9 15
8. Konyaspor 10 13
9. Beşiktaş 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Antalyaspor 9 11
14. Çaykur Rizespor 10 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 10 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 11 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 11 17
8. Valencia 12 17
9. Athletic Bilbao 11 16
10. Getafe 11 16
11. Osasuna 11 15
12. Levante 11 14
13. Real Valladolid 11 14
14. Eibar 11 12
15. Deportivo Alaves 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Mallorca 11 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 11 5