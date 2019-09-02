81 ilden gelen çocuklar, 100'üncü Yıl Milli İrade Şenliği'nde buluştu

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100'üncü Yıl Milli İrade Çocuk Şenliği başladı. 81 ilden Sivas'a gelen 430 çocuk, 3 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 100'üncü Yıl Milli İrade Çocuk Şenliği yürüyüşle başladı. Tren Garı önünde başlayan yürüyüşte 81 ilden gelen 430 çocuk ellerinde Türk bayraklarıyla İnönü Bulvarı üzerinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Sivas yöresine ait halk oyunları gösterileri sunuldu. Şenliğe katılan öğrenciler müze bahçesinde bedenleriyle Türkiye haritası oluşturdu. Gerçekleştirilen görsel şölen havadan da görüntülendi.



Sivas Valisi Salih Ayhan, 81 ilden 430 çocuğun 100'üncü Yıl Milli İrade Çocuk Şenliği kapsamında Sivas'a geldiğini belirterek, "Kongrenin 100'üncü yılı adına güzel bir program oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Geldiğiniz illerden sevgilerinizi muhabbetlerinizi, masumiyetlerinizi buraya getirdiniz. Biz de kabul ettik. Sizin de buradan ayrılırken Sivas'ın güzelliğini, Sivas'ın kimliğini, tarihi dokusunu, birlik ve beraberliğini bu ülkeye kazanımlarını ve kattıklarını gittiğiniz illerde anlatmanızı istiyorum. Siz bizim 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamındaki en özel misafirlerimizsiniz" dedi.



Şenliğe katılan çocuklar da Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında kentte olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti. Üç gün sürecek olan şenlikte, 81 ilden kente gelen çocuklar şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.