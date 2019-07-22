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81 ilde, 'Güven Masası' uygulaması başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurduğu Polis Merkezi Amirliklerinde 'Güven Masası' uygulamasını hayata geçirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre;...

81 ilde, 'Güven Masası' uygulaması başladı
İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların güvenlik hizmetleri kapsamında ilk başvurduğu Polis Merkezi Amirliklerinde 'Güven Masası' uygulamasını hayata geçirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki 700 Polis Merkezi Amirliği'nde 'Güven Masası' uygulamasını hayata geçirdi. Polis merkezine gelen vatandaşlar, uygulamayla birlikte şikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getirmeye başladı. Vatandaşların taleplerine etkin ve hızlı çözümler üreten güven masaları, hem polis merkezi hem de polis merkezi dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor. 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren güven masalarından görev yapan polisler, vatandaşlara 'Güven Masası ve Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri' doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, hizmet odaklı, objektif, dürüst ve adil davranıyor.

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