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80 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Yakup Nalçakar (50), babasından öğrendiği bakır tepside tel kadayıf üretimini sürdürüyor. Aile olarak 80 yıldır geleneksel yöntemlerle tel kadayıf üretmeye devam ettiklerini anlatan Nalçakar, teknoljiye...

80 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiyorlar
VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Yakup Nalçakar (50), babasından öğrendiği bakır tepside tel kadayıf üretimini sürdürüyor. Aile olarak 80 yıldır geleneksel yöntemlerle tel kadayıf üretmeye devam ettiklerini anlatan Nalçakar, teknoljiye direndiklerini ve sonraki nesillere de bu mesleği öğrettiğini söyledi.
Erciş'in Özdemirhanoğlu Caddesi üzerinde bulunan tek katlı toprak damlı dükkanda 80 yıldır bakır tepside tel kadayıf üretiliyor. 81 yaşındaki babası ve kardeşi ile birlikte geleneksel yöntemlerle üretim yapan Nalçakar, ilçede ve bölgede biliniyor. Çevre ilerden de yüzlerce müşterisi bulunuyor. Mesleği babasından öğrendiğini belirten Nalçakar, çocuklarına da bakır tepside kadayıf yapmayı öğretmeye çalıştığını ve teknolojiye direndiklerini anlattı.
Geleneksel yöntemlerle bakır tepside yapılan kadayıfın daha sağlıklı olduğunu anlatan Nalçakar, "Geleneksel yöntem olunca insanlar daha çok tercih ediyor ve siparişleri yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bu yöntemle üretilen kadayıf daha sağlıklı oluyor. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz ve fabrikanın aksine daha yavaş dönen malzeme, tam kıvamında kadayıfa dönüşüyor. Dedemden, babamdan öğrendiğim mesleğimi sürdürmeye de kararlıyım" dedi.

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