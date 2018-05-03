80 yaşındaki engelli hastanın tekerlekli sandalye sevinci

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yürüme engelli olan Eğmir Selçuk'a (80), Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Silopi'nin Babındak köyünde yaşayan Eğmir Selçuk, geçirdiği rahatsızlıklar sonucu yürüme engelli hale geldi. Tedavisi için buhar makinesi kullanan ve yürüyemediği için yatağa bağımlı yaşayan yaşlı adamı, Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer sevindirdi. Yaşlı adamın durumundan haberdar olunca kendi imkanı ile aldığı tekerlekli sandalyeyi kendi aracı ile köye götüren Dernek Başkanı Süer, sandalyeyi yaşlı adama teslim etti. Ailenin bir yakını tarafından yaşlı adamdan haberdar olduğunu anlatan Süer, "Kendisine yardım ettik. Bölgemizdeki işadamlarına sesleniyorum. Engelli büyüklerimiz ve kardeşlerimiz var. Elinizi bize uzatırsanız, biz de imkan olduğu kadar kendilerine ulaşmaya çalışırız" dedi.



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