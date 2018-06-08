Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”
“Türkiye’de 4 milyon NASH hastası...
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...

80 yaşında çalışıp tarlada üretiyor, pazarda satıyor

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde 43 yıl önce eşini kaybeden Ayşe Uslu (80), 30 yıldır beslediği büyükbaş hayvanların sütünden yaptığı peynir ve tereyağı ile kendisine ait bahçede yetiştirdiği sebzeleri satarak geçimini sağlıyor. Çarşıbaşı...

80 yaşında çalışıp tarlada üretiyor, pazarda satıyor
TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde 43 yıl önce eşini kaybeden Ayşe Uslu (80), 30 yıldır beslediği büyükbaş hayvanların sütünden yaptığı peynir ve tereyağı ile kendisine ait bahçede yetiştirdiği sebzeleri satarak geçimini sağlıyor.
Çarşıbaşı ilçesinde oturan Ayşe Uslu, 43 yıl önce eşini kaybetti, oğlu ile yaşamaya başladı. Herhangi bir geliri olmayan Uslu, 30 yıldır bahçesinde sebze yetiştirip, büyükbaş hayvanlardan sağdığı sütten de peynir ve tereyağı yapıyor. Ayşe Uslu, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında elde ettiği ürünleri aynı tazelik ve doğallıkla gittiği pazarlarda satarak geçimini sağlıyor.
Ürünleri ilçeden pazara getirmenin zor olduğu anlatan Ayşe Uslu, "Bu yaşta pazarcılık yaparak ev geçindiriyorum. 30 yıldır pazarcılık yapıyorum. Kimseye muhtaç olmamak için kendim çalışıp, kazanıyorum. Allah ömür verirse 3 yıl daha çalışmayı düşünüyorum. Pazardan kazandığım para bereketli oluyor. Gençlere de çalışmalarını tavsiye ediyorum, çalışmak iyidir" dedi.
Alışveriş için pazara gelen Hayati Türkkan da sürekli Ayşe Uslu'nun tezgahından sebze aldığını, ürünlerin taze ve doğal olduğu söyledi. Türkkan, "Biz devamlı onun yanına geliriz ve ondan alışveriş yaparız. Aldığımız ürünlerden de memnun kalıyoruz. Yerli ve kendi bahçesinden getiriyor, her şeyi doğal satıyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325