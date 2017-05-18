Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar, 3.40’ı geçti
Dolar, 3.40’ı geçti
Temel Karamollaoğlu: İslam birliği kurulacaktır
İstanbul'un Fethi İzmit'te kutlandı
Tur midibüsü faciası: 24 ölü
Tur midibüsünün şoförü öldü, eşi...
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...

80 yaşında atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,() - ANKARA'da yaşamını tek başına sürdüren 3 çocuk babası 80 yaşındaki Abdullah Yemre, her akşam 3 saat atık kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi. Abdullah Yemre, ilerleyen yaşına...

80 yaşında atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,() - ANKARA'da yaşamını tek başına sürdüren 3 çocuk babası 80 yaşındaki Abdullah Yemre, her akşam 3 saat atık kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.
Abdullah Yemre, ilerleyen yaşına rağmen Başkent'te akşam saatlerinde yaklaşık 3 saat boyunca sokakları gezerek çöplerden kağıt topluyor. Boş sokaklarda yalnız başına dolaşan Yemre, daha sonra topladığı atık karton ve kağıtları dört tekerlekli çektiği araça bırakıyor. Yemre, eşinin Niğde'de olduğunu Ankara'da yalnız  yaşadığını söyledi. Kağıt toplamanın kendisi için zor olduğunu ifade eden Yemre, "Yaklaşık 3 saat sürüyor. Daha önce çobandım. Niğde'den Ankara'ya gelip 30 yıldır kağıt topluyorum. Akşam çıkıp atık kağıt, karton topladıktan sonra evime gidiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246