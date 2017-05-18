80 yaşında atık kağıt toplayarak geçimini sağlıyor

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,() - ANKARA'da yaşamını tek başına sürdüren 3 çocuk babası 80 yaşındaki Abdullah Yemre, her akşam 3 saat atık kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını söyledi.

Abdullah Yemre, ilerleyen yaşına rağmen Başkent'te akşam saatlerinde yaklaşık 3 saat boyunca sokakları gezerek çöplerden kağıt topluyor. Boş sokaklarda yalnız başına dolaşan Yemre, daha sonra topladığı atık karton ve kağıtları dört tekerlekli çektiği araça bırakıyor. Yemre, eşinin Niğde'de olduğunu Ankara'da yalnız yaşadığını söyledi. Kağıt toplamanın kendisi için zor olduğunu ifade eden Yemre, "Yaklaşık 3 saat sürüyor. Daha önce çobandım. Niğde'den Ankara'ya gelip 30 yıldır kağıt topluyorum. Akşam çıkıp atık kağıt, karton topladıktan sonra evime gidiyorum" dedi.



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