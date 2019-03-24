80 santimetre boyundaki Mevlüde'nin başarısı

VAN'ın Erciş ilçesinde 80 santimetre boyundaki üniversite öğrencisi Mevlüde Gücer (26), kısa sürede büyük işler başardı. Bir şiir kitabı olan ve büyük bir özveriyle ikincisini hazırlayan Gücer, düzenlenen bir ses yarışmasında da ikinci olmayı başardı.Merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde yaşayan 80 santim boyunda, 26 kilo ağırlığındaki Mevlüde Gücer, 3 yıl önce üniversite sınavını kazandı. Ailesinin 'alay ederler' endişelerine karşın Gücer, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Erciş ilçesi'ndeki İşletme Fakültesi'ne kaydını yaptırdı. Derslerindeki başarısıya örnek bir öğrenci olan 3'üncü sınıf öğrencisi Gücer, sahip olduğu azmini, sosyal yaşamına yansıtmayı da başardı. Sesinin güzelliği ile tanınan Gücer, bir taraftan da duygularını yazdığı şiirlerleriyle anlattı. Van Gölü kıyısında yalnız gezmeyi ve burada zaman geçirmeyi seven Gücer, ilk şiir kitabını tamamlayarak bastırdı. Gücer, bugünlerde ise ikinci şiir kitabını tamamlamaya çalışıyor.'ŞİİR YAZMAYI VE ŞARKI SÖYLEMEYİ ÇOK SEVİYORUM'Gücer'in başarılı olduğu bir diğer konu da müzik. Bir süre önce düzenlenen okullar arası ses yarışmasında birinci olmayı başaran Gücer, bu alanda da sesini duyurmayı amaçlıyor. Arkadaşlarına zaman zaman mini konserler veren Gücer, mücadele azmini hiçbir zaman elden bırakmadığını söyledi. Şiir yazmayı, şarkı söylemeyi çok sevdiğini anlatan Gücer, "Sahneye ilk çıktığımda beni çok üzen bir olayla karşılaşmıştım. Bazı kişiler yuhalamıştı. 'Bu mu şarkı söyleyecek?' diyerek dalga geçmişlerdi. Ama ben şarkıyı bitirdiğimde yuhalayanlar bu kez ayakta alkışladılar. Hiçbir zaman kendimi yalnızlığa itmedim. Çok çabalıyorum ve çabamı sürdürmeye de kararlıyım. Özellikle de hiçbir şey yapmadan oturan kadınların biraz da daha çaba göstermelerini istiyorum" diye konuştu.

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