80 metrelik yüksek gerilim hattında cambaz gibi çalışıyorlar

ANTALYA'da 12 kilometrelik yüksek gerilim hattında görev yapan işçiler, teller üzerinde cambaz gibi çalışıyor. Enerji taşıyacak tellerin birbirine değmemesi için aparat takan işçiler, 80 metre yükseklikte rahat tavırlarıyla dikkati çekiyor.Kepez ilçesi Varsak Mahallesi ile Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi arasındaki 12 kilometrelik destekleme yüksek gerilim hattında çalışan işçiler, ekmek parası için yerden 80 metre yükseklikte ter döküyor. Yüksek voltajlı enerji taşıyacak tellerin birbirine değmemesi için tel bisikletine binen işçiler çalışırken, ilginç görüntüler ortaya çıkıyor.Mesleğe 16 yaşında başladığını söyleyen işçilerin şefi Sedat Şahin (33), ilk olarak 18 yaşında araziye çıktığını belirterek, "İşimizi soranlara anlatınca çok şaşırıyorlar" dedi. Ailesinin bu işi tasvip etmediğini aktaran, kendisinin severek yaptığını kaydeden Şahin, metrelerce yukarıda çalışmanın zor olduğu kadar, keyif verdiğini de belirtti.Sabah erken saatlerde çıktığı yüksek gerilim hattından yalnızca öğle yemeği ihtiyacı için indiklerini söyleyen Sedat Şahin, "Günümüzün tamamı yüksek gerilim hattında geçiyor. Biz tellerin birbirine sürtmesini engelleyen aparatı takarken, arkadan gelen ekip, helikopterlere uyarı anlamında takılan ve küre adı verilen cihazı takıyor" diye konuştu. Şahin, bu işi yapmak için kişinin kendisini sürekli formda tutması gerektiğini de ifade etti.Aynı gerilim hattında çalışan Osman Durmuş da işini severek yaptığını ve büyük keyif aldığını belirterek, "İşimiz ofsayt ama yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

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