80'lik Ayşen nine, otomobil hayalini çeyrek bilete bağladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - MİLLİ Piyango İdaresi Antalya Şube Müdürlüğü'nde biletler tükendi. Bayilerin elinde yüzde 10'luk bilet kaldığı, bunun da birkaç gün içerisinde tamamen biteceği belirtildi. Bilet almak için kuyruğa girenler arasında yer alan 80 yaşındaki Ayşen Güzelyalı, büyük ikramiye çıkarsa kendisine bir otomobil alacağını söyledi.

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için piyasaya sürdüğü biletler, 29 Kasım tarihinde satışa çıktı. Kısa sürede yoğun ilgi gören biletler için bilet bayileri önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en çok çeyrek bilet satın aldı. Yoğun talep nedeniyle Milli Piyango İdaresi Antalya Şube Müdürlüğü'nde biletler tükendi. Sadece bayilerin elinde yüzde 10'luk bilet kaldığı, bunun da birkaç gün içerisinde tamamen biteceği belirtildi.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, bilet talebini karşılamak için Milli Piyango İdaresi'nden 100 bin çeyrek, Milli Piyango İdaresi Erzurum Şube Müdürlüğü'nden de 50 bin çeyrek bilet getirttiklerini söyledi. Fiyatının uygun olmasından dolayı vatandaşların en çok çeyrek bilet aldığını vurgulayan Sayar, “Yarım biletler bitti, tam bilet de çok az kaldı. Vatandaşın gücü zaten çeyrek bilete yetiyor. Kredi kartıyla da satış yapıyoruz. Vatandaş bilet alacağı zaman pos cihazını görünce kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Biletler geçen yıla göre yüzde 30 oranında daha rağbet gördü" dedi.

ÖZEL BİLET İSTEKLERİ

Kent merkezinde yaya trafiğinin en yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde bilet bayisi bulunan Sercan Çobanoğlu, biletlerin tükenmek üzere olduğunu vurguladı. Bilet almaya gelenlerin ilginç isteklerde bulunduğunu da anlatan Çobanoğlu, “Bazı kulüp derneklerinden gelip özel bilet isteğinde bulunanlar oluyor. Mesela sonu 1907, 1905 olmasını isteyenler var. Son rakamlarının aynı olmasını isteyenler de var" dedi. Çobanoğlu, kredi kartıyla satış yaptıklarını da sözlerine ekledi.

AYŞEN NİNENİN OTOMOBİL HAYALİ

Bilet kuyruğuna giren vatandaşlardan Cevat Torun, İtalya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini, bayinin önünden geçerken bilet aldığını belirtti. Cevat Torun, 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde İtalya'ya yatırım yapacağını söyledi. Emel Topçuoğlu ise büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde çocuklarının geleceği için harcayacağını ifade etti. Kuyrukta bekleyip çeyrek bilet satın alan 80 yaşındaki Ayşen Güzelyalı, bugüne kadar aldığı hiçbir bilete kayda değer ikramiye isabet etmediğini belirtti. Büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde çok mutlu olacağını söyleyen Güzelyalı, “Şansımı deniyorum. Çıkarsa harcarım. En azından bir otomobil alırım bu yaştan sonra" dedi. Biletten çok büyük beklentisi olmadığını ifade eden Niyazi Yaman, 150 bin TL'lik borcunu kapatacak bir ikramiyeyi hayal ettiğini söyledi. Büyük ikramiyenin aldığı bilete çıkacağını iddia eden Fatma Aydın ise “Üç evladım var onlara bölüştürürüm. Ev alırım, yoksullara yardım ederim. Her sene alıyorum ama hiç çıkmadı. Bu yıl en kötü amorti çıksın istiyorum" dedi.



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