banner314

banner325

Son Dakika

80'lerde ünlü sanatçıların sahne aldığı gazinolara tahliye

İZMİR'de, kentin içindeki en büyük yeşil alanlardan Kültürpark'ta bulunan işletmeler için tahliye kararı çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kültürpark içinde yer alan dokuz yapının 'fuzuli işgalci' konumundaki...

GENEL 04.11.2019, 14:38
İZMİR'de, kentin içindeki en büyük yeşil alanlardan Kültürpark'ta bulunan işletmeler için tahliye kararı çıktı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kültürpark içinde yer alan dokuz yapının 'fuzuli işgalci' konumundaki kiracı olduğu, tahliye kararı ile yapılardaki yasa dışı eklentilerin de ortadan kaldırılacağı belirtildi. İşletme yetkileri ise gazinoların bir tarihe tanıklık ettiğini, 1980'lı yıllarda o dönemin en ünlü sanatçılarının burada sahne aldıklarını, tahliye kararından dönülmesi gerektiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi Kültürpark'ın iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında, fuar içerisinde bulunan dokuz işletme için tahliye kararı aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, 'fuzuli işgalci' konumundaki kiracıların mahkeme kararıyla tahliye edildiği belirtildi. Yine yapılan yasa dışı eklentilerin de kaldırıldığı belirtilen açıklamada, Lunapark dışındaki yapıların tahliye işlemleri büyük ölçüde tamamlandığı vurgulandı. Ancak işletme sahipleri, Kültürpark'ta bir tarihin bulunduğunu, tahliye kararından dönülmesi gerektiğini savundu. 1980'li yılların ünlü isimlerinden Bülent Ersoy, Zeki Müren, Hakkı Bulut gibi sanatçıların sahne aldığı Göl Gazinosu ile Ada Gazinosu'nun Danışmanı Ertan Erbay (63), şunları söyledi:

"Tahliye kararı insanın içini biraz acıtıyor. Ada Gazinosu'nun tarihi bir geçmişi var. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ziyarete geldiğinde, 'Bu tepeyi şehir kulübü yapmaz mısınız?' diyor. O zamanın köklü ailesinden burayı şehir kulübü yapmalarını istiyor. İzmir'in ilk şehir kulübü olarak Ada Gazinosu kuruluyor. Oranın tarihi ve siyasi bir geçmişi var. Atatürk'ün hediye ettiği bir yeri yıkmak veya tahliye etmek, bana göre doğru bir hareket değil. Sayın Tunç Soyer bu konu ile ilgili belki iyi niyetle hareket ediyor ama bilgi eksikliği var. Taraflar bir araya getirilerek toplantı yapılmadı. Bazı çalıştaylar yapıldı ama burayla alakası olmayan insanlarla yapıldı. Hayatını buraya adayanları bir araya toplayıp, onların da fikirlerinin alınması gerekirdi. Burada büyük bir hata yapıldı ama hatadan dönmek de büyük bir erdem. Bizlerle bir araya gelseydi daha sağlıklı kararlar alabilirdi. Ömrümün 50 yılını burada geçirdim, birçok anım var. Zeki Müren'in cenazesini bile buradan taşıdık. Birçok anımız var. Ayrıca burada 200 aile işsiz kaldı."

'NE YAPACAĞIMIZI BİLMİYORUZ'

Düğün salonu tahliye edilen evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Kulon (51) da, "39 yıldır buradayım. Tahliye kararı daha önce geldi ama karar ertelendi. Belediyeye kira veriyorduk. Ama bir anda işgalci olduk. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tahliye etmek için 6 gün süre verdiler. Bizi toplasalardı, durumu anlatsalardı. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu. Yine kafe işleten Murat Simit (55) de, "6 gün içerisinde boşaltma emri geldi. Yapması yıllar süren bir şeyi hemen yıktılar. Bu saatten sonra buranın bekçiliğini nasıl yapacaklar bilmiyorum. Biz burada doğal bekçi gibiydik. Biz sudan çıkmış balığa döndük. Nereye gideceğiz, ne yapacağız? Bir şekilde evimize ekmek götürmek zorundayız. Burada enkazın başında duracak halimiz yok. Eşyalarımızı topladık, 3 gün içerisinde tamamen boşaltacağız" dedi.

SİMGE YAPILAR YIKILMAYACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kiracıların tahliyesinin ardından söz konusu yapıların yasa dışı eklentilerini, İzmir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda kaldıracak ve binaları aslına uygun hale getireceklerini belirtti. İşletmelerin tasfiyesinin ardından simge yapıların yıkılmayacağı, tekrar kiraya da verilmeyerek Kültürpark'ın kimlik ve karakterine uygun işletme ve faaliyetlerine devam edileceği kaydedildi.

Yorumlar (0)
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 06:05
Güneş 07:32
Öğle 12:53
İkindi 15:37
Akşam 18:04
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5