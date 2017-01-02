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80 ekrandan sürpriz evlenme teklifi

BODRUM'da yaşayan Hasan Özkurt (28), kız arkadaşı kuaför Çiğdem Sarıgüzmen'e (24), yöneticisi olduğu elektronik eşya mağazasındaki 80 televizyon ekranından, birlikte fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisiyle yeni yılın ilk gününde...

80 ekrandan sürpriz evlenme teklifi
BODRUM'da yaşayan Hasan Özkurt (28), kız arkadaşı kuaför Çiğdem Sarıgüzmen'e (24), yöneticisi olduğu elektronik eşya mağazasındaki 80 televizyon ekranından, birlikte fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisiyle yeni yılın ilk gününde sürpriz evlenme teklifi yaptı. Evlilik teklifini sözlü olarak da yineleyen Özkurt, Sarıgüzmen'in "Evet" diyerek kabul etmesi üzerine büyük sevinç yaşayıp, "Dünyalar benim oldu" dedi.
Bodrum'daki bir elektronik eşya mağazasında yöneticilik yapan Hasan Özkurt, geçen kasım ayında gezmek için gittiği Ula ilçesi Akyaka mahallesinde kuaförlük yapan Çiğdem Sarıgüzmen ile tanıştı. İkilinin arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Özkurt, yılbaşını birlikte kutladığı Sarıgüzmen'e ertesi gün çalıştığı mağazada sürpriz evlenme teklifinde bulundu. Mağaza çalışanlarıyla birlikte hazırlıkları tamamlayan Özkurt, kız arkadaşını işyerine çağırdı. 80 televizyon ekranından, birlikte çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisini gören Sarıgüzmen, şaşkınlık yaşadı. Slayt gösterisinin sonunda ekranda Özkurt'un "Benimle evlenir misin" teklifini görünce Sarıgüzmen'in şaşkınlığı daha da arttırdı. Bu sırada mağaza çalışanları, patlatılan konfetiler arasında ellerinde çiçek ve balonlarla gelirken, Özkurt, evlenme teklifini bir kez de sözlü olarak yineledi. Sarıgüzmen'in "Evet" diyerek teklifi kabul etmesinin ardından balonlar uçuruldu. Genç çift, daha sonra pasta keserek bu mutluluklarını mağaza çalışanlarıyla paylaşıp, o anları görüntüledi, günün anısına hep birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Yeni yıla iyi bir başlangıç yaptığını belirten Özkurt, "Çiğdem'in evlenme teklifimi kabul etmesiyle dünyalar benim oldu. Kısa bir süre önce tanışmamıza rağmen arkadaşlığımız aşka dönüştü. Onsuz yapamayacağımı anladım ve evlenme telifimi yaptım" dedi.
Sevinç gözyaşları döken Sarıgüzmen ise "Konuşamayacağım ama tek bir şey söylebilirim o da mutluluk" dedi.

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