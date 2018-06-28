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8 yıl sonra şehit oldu, gözyaşlarıyla uğurlandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - GİRESUN'da, 8 yıl önce terör örgütü PKK'lı teröristlerin, askeri aracın geçişi sırasında yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu gözlerini kaybeden jandarma er Erdem Ay, vücudunda oluşan...

8 yıl sonra şehit oldu, gözyaşlarıyla uğurlandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - GİRESUN'da, 8 yıl önce terör örgütü PKK'lı teröristlerin, askeri aracın geçişi sırasında yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu gözlerini kaybeden jandarma er Erdem Ay, vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle 4 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirerek şehit olurken, memleketi Düzce'nin Gölyaka ilçesinde askeri törenle toprağa verildi. Şehidin yakınları, cenazenin başında gözyaşı döktü.
Dereli ilçesinde, 26 Nisan 2010 tarihinde, devriye görevi sırasında askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin daha önce yola döşediği el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu jandarma er Erdem Ay yaralandı. Gözlerini kaybeden, vücuduna şarapnel parçaları giren Erdem Ay, tedavisinin ardından taburcu edildi. Vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle 4 ay önce rahatsızlanan gazi Erdem Ay, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeniden tedaviye alındı. Erdem Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Şehit Erdem Ay için Düzce'nin Gölyaka ilçesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin eşi 2 çocuk annesi Müşerref Ay'ın kucağında bulunan 4 yaşındaki kızı İkbal, babasının tabutunun üzerine Türk bayrağı koydu. Şehidin yakınları gözyaşlarını tutamadı. Cenaze namazına Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bilecik Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Tanju Selçuk Yücel, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fevai Arslan ve Ayşe Keşir ile çok sayıda vatandaş katıldı. Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit askeri törenle Çamlıbel köyünde toprağa verildi.
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