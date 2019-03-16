8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- BURSA’nın İnegöl ilçesinde doğuştan PKU (metabolizma bozukluğu) hastalığı olan 8 yaşındaki Görkem Gümüştekin, yaşamı boyunca proteinsiz besinler yiyerek diyet yapmak zorunda. Gıdaları yurtdışından ve İstanbul’dan temin edilen Görkem, her gün tüketmesi gereken düşük proteinli ekmeğin İnegöl’de üretilmesini istiyor.

Kerim ve Gülderen Gümüştekin çiftinin 3'üncü çocukları olan ve doğuştan PKU (metabolizma bozukluğu) hastası Görkem, özel hazırlanan yemek menüsünün dışında hiçbir şey yiyemiyor. Görkem, yaşamı boyunca proteinsiz gıdalar tüketerek diyet yapmak zorunda. Proteinsiz ürünleri temin etmekte güçlük çeken ailesi gıdaları yurt dışından temin ederken, Görkem'e özel ekmeği de İstanbul'dan getiriyorlar. Proteinsiz ekmeğin 2 günde tüketilmesi gerektiğinden aile ekmeği getirebilmek için adeta zamanla yarışıyor.

BELEDİYEDEN DESTEK İSTİYORUZ

Görkem'in 2011 yılında dünyaya geldiğini, doğumundan sonra yapılan testler sonucunda PKU hastalığı olduğu ortaya çıktığını belirten baba Kerim Gümüştekin, "Görkem'in tedavisi İstanbul ÇAPA tıp fakültesinde yapıldı. 6 ayda bir tedavi ediliyor. O günden bu yana diyet yapıyor. Et, süt, bakliyat türü herhangi bir ürün tüketemiyor. Proteini düşük ürünlerle besleniyor. En büyük sıkıntımız ekmek. İstanbul’dan getirtiyoruz. Getirdiğimiz ekmeğin iki günlük süresi var. zaten bir günü yolda kayboluyor bir gün de burada tüketimi yapılması gerekiyor. Bu hastalığı olan bir çok çocuğun olduğunu biliyorum. İnegöl’de yaşayan ailelerle bir araya gelmemiz gerekiyor. Eğer bir araya gelirsek, toplu taleple ekmeğin belediye halk fırınında üretilmesini sağlayabiliriz. Yetkililerden, İnegöl Belediyesi'nden bu konuda destek bekliyoruz" dedi.

GIDALARI YURTDIŞINDAN GELİYOR

Görkem’in bazı gıdalarının yurtdışından getirildiğini aktaran Kerim Gümüştekin, "Zor da olsa o gıdaları buluyoruz. Bu ürünleri bulamayan aileler varsa ben de destek vermeye hazırım. Yeter ki aileler olarak bir araya gelip, dertlerimize bir an önce çözüm bulalım. Bu çocuklar, bu ürünleri tüketemedikleri sürece Allah göstermesin, yüzde yüz zeka engelli olma ihtimalleri yüksek. Bizler bunlara dikkat etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

DİYET YAPMAK ZORUNDAYIM

PKU hastası Görkem Gümüştekin ise "Diyet ürünleri yiyorum. Gıdalarımın bazıları yurtdışından geliyor. Ekmeğim ise İstanbul’dan geliyor. Ekmeğimin İnegöl'de üretilmesini istiyorum. Çünkü İstanbul’dan gelmesi zor oluyor. Evden başka bir yerde yemek yiyemiyorum. Okulda beslenmem hariç hiçbir şey yemiyorum" dedi.



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