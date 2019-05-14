Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 8 tonluk kaya üzerinde Roma dönemine ait ayrılığı anlatan kabartma figürü bulundu. ​Kahta'ya bağlı Tüten Ocak köyünde kaya parçasının üzerindeki ilginç kabartmayı görenler Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne...

8 tonluk kayada Roma dönemine ait 'ayrılık' figürü
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, 8 tonluk kaya üzerinde Roma dönemine ait ayrılığı anlatan kabartma figürü bulundu.
​Kahta'ya bağlı Tüten Ocak köyünde kaya parçasının üzerindeki ilginç kabartmayı görenler Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi. Köye gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, kayanın üzerinde Roma dönemine ait eşi ölen bir kişinin veda kabartması olduğu anlaşıldı. Ekipler, vinç yardımıyla TIR'a yüklediği 8 ton ağırlığındaki kaya parçasını Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne getirdi. Müze Müdürlüğü bahçesinde hazırlanan alana bırakılan Roma dönemine ait kabartma, ziyaretçilere açıldı. Kayanın üzerindeki figürün, Roma dönemine ait bir kadın ve erkeğin ayrılık sahnesini anlattığını belirten Müze Müdürü Mehmet Alkan, şunları söyledi:
"Kahta ilçesi Tüten Ocak köyünde yaklaşık 8 ton ağırlığında bir taş, hemen üzerinde ise bir kadın, bir erkek kabartması bulunmaktadır. Bu kabartmada ise tokalaşma sahnesi gözlemekteyiz. Büyük bir ihtimal, ölen eşlerden birisinin veda sahnesi ortaya çıkmaktadır. Taşa ve üzerindeki giysilere baktığımızda ise dönem olarak Roma dönemini tarihlemekteyiz. Önce kurul kararı aldırdık. Vinç ve TIR yardımıyla kayayı Adıyaman Müzesi'ne taşıdık."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328