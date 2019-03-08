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8 Mart'ta sanatçılardan renkli yürüyüş

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR'de Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlediği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Bando takımının eşlik ettiği grup Alsancak'ta yürüyen...

8 Mart'ta sanatçılardan renkli yürüyüş

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR'de Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde düzenlediği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Bando takımının eşlik ettiği grup Alsancak'ta yürüyen kadınlara kırmızı karanfil dağıtıp günlerini kutladı.
Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği yürüyüşe sanatçılar, akrobasi grubu, bando takımı, CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur ve partililer de destek verdi. Uluslararası Aktif Sanatçılar Birliği Başkanı Ümit Yaşar Işıkhan, diğer sivil örgütlerden farklarının duygu ve düşüncelerini sanatsal formasyon ile ifade etmek olduğunu belirterek bu yürüyüşü düzenlemeye karar verdiklerini anlattı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bando takımı, masklar, şairler, ressamlar ve yazarların katılımıyla kutladıklarını söyleyen Işıkhan, bunun bir ilk olduğunu belirterek, "Kadın mücadelesine sanatla destek vermek için yola çıktık. Kadının özgürleşmesi ve sanatçının daha aktif olması konusunda çabalarımız olacak. Bu bizim için başlangıç. Kadın hareketinde ve insan hakları davalarında artık sanatın rol alması gerektiğine inandığımız için biz buradayız. Kadınların, emeğin, sevgi ve kardeşliğin yanındayız" dedi. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşte kadınlardan oluşan tahta bacaklar grubu üyeleri, ilginç kıyafetli bando takımı ve bazı aktivistler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

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