8 Mart'ta Ayvacıklı depremzede kadınlara yardım

KAYSERİ, () - KADIN İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu, 6 Şubat’ta Çanakkale Ayvacık’da olan depremin herkesi çok üzdüğünü belirterek, ''Yardımseverlerin desteği ile temin ettiğimiz yardım malzemelerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Ayvacık'taki kadınlara ulaştıracağız'' dedi.

Dernek Başkanı Karaoğlu, yöre halkının kış şartlarında evlerinin yıkılmış olmasından dolayı, onlara yardımcı olabilmek için dernek üyelerine, sosyal medyadan diğer illerden yardımsever insanlara ve Kayserili yardımseverlere ulaşarak, battaniye, yorgan, yastık ve nevresim, masa, sandalye, kuru bakliyat, çocuk bezi gibi malzemeler temin ettiklerini söyledi. Karaoğlu, ''Biz de, bu yardım malzemeleriyle onların yanında olabilmek adına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çanakkale’ye gitmeye karar verdik. Biliyoruz ki, en büyük destek, manevi olarak paylaşabilmekten geçiyor. Kayseri'de gerçekleşen elim terör saldırısının ardından şehrimizde yaşananlar, bu konuda bize en güzel örneği göstermişti. Her türlü imkan sağlandığında bile yüzleri bir nebze rahatlatan şey, birlikte olmak duygusundan öte değil. Yardımların toplanması ve ulaştırılması 8 Mart'a denk gelince Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde buradaki kadınlarımızla da birlikte olmamıza vesile olacak'' ifadelerini kullandı.

''AYVACIK'I DA BİR KADIN KURDU''

Depremde büyük hasar gören Ayvacık'ın kuruluşunun da anlamlı bir hikayesi olduğunu kaydeden Karaoğlu, şöyle dedi:

''Aslen Tiflis’li olan Ümmühan hanım, 1514 Çaldıran seferine katılan Ayvalıobalı bir delikanlı ile evlenerek Ayvacık’a yerleşir. Ümmühan hanım, ilk iş olarak çevredeki Küplü, Doğanlar, Garipçeler, Tekke ve Çaltı obalarını dolaşarak buralarda yaşayanları Ayvalıoba'ya davet etmiş ve bu obaları kaynaştırıp bütünleştirmişdir. Ümmühan Hanım, bu sürede köyünün kasaba olmasını sağlamıştır. Daha sonra, yaklaşık 10 kilometre mesafeden kasabasına su getirmiş, bir de hamam yaptırarak yerleşen obalara rahat bir ortam sağlamıştır. Kadınlarımız, tarih boyunca her zaman ailenin, emeğin ve vatanın savunucuları olmuştur. Çanakkale'de olmak bu duyguyu çok daha yoğun yaşatıyor insana. Savaş zamanı cephede ve cephe gerisindeki kadınlarımızın hikayeleri bugün için hepimize cesaret ve örnek teşkil edecek kadar güçlüdür. Türk kadınının Çanakkale Savaşı sürecinde askerî, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda göstermiş olduğu faaliyetler; Milli Mücadele döneminde Türk kadının daha aktif rol üstlenmesine zemin hazırlamış ve Yeni Türk Devleti’nin yapılandırılması sürecinde de kadının, toplumun tamamlayıcı, birleştirici, dinamik ve modern unsuru olmasında etkili olmuştur.''

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çanakkale’de ve depremden zarar görmüş kadınlarla yan yana olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Karaoğlu, ''Geçmişimizin bugünlere imkan sağladığı gerçeği ile 18 Mart Çanakkale zaferini ve şehit olan binlerce askerimizi de rahmet ve saygı ile anıyoruz. Kadın olmak; var etmek, sahip çıkmak, emek vermek ve sevgi demektir. Ancak kendi değerlerimizi bilir, inanır ve savunursak değer göreceğimizi unutmamamız gerekir. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarız'' dedi.

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