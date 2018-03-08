8 Mart Kadınlar Günü’ne erkeklerden yoğun ilgi

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 25 bin sümbül dağıtıldı. Dağıtılan çiçeklere kadınlardan çok erkekler ilgi gösterdi. Kalabalıkta kuyruğa giren erkeklerden kimi çalışan eşine sürpriz yapmak için kimi de hasta eşine moral olsun diye sümbül aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi tarafından Güneşli Meydanı ve Bağcılar Meydanı Çarşı Caddesi’nde 25 bin sümbül dağıtıldı. Vatandaşların etkinliğe ilgilisi yağmurlu havaya rağmen yoğun oldu. Sümbül dağıtımı kadınlar kadar erkeklerden de büyük ilgi gördü. Erkekler, sümbüllerden alabilmek için erken saatlerde kuyruğa girdi.

“KADINA ŞİDDETİN OLMADIĞI BİR DÜNYA DİLİYORUM”

Programda kadınlara sümbül dağıtan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ben 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum. Kadınlarımız inancımız gereği de bizim için çok çok önemli değerlerimizdir. İnşallah bundan sonraki süreçte bir daha kadına şiddetin olmadığı bir dünya diliyorum” dedi.

(FOTOĞRAF - VİDEO)