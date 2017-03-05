8 Mart Kadın Platformu'ndan 'hayır' çağrısı

İZMİR Gündoğdu Meydanı'nda 8 Mart Kadın Platformu'nun Dünya Kadınlar Günü kapsamında organize ettiği mitinge yaklaşık bin kadın katıldı. Miting, kadınların isteği üzerine erkeklere kapalı olarak gerçekleştirildi. Okunan ortak basın açıklamasında, "Parlamenter sistemin ve hukukun tarafsızlığının ortadan kaldırıldığı, halkın egemenliğini hiçe sayan, hesap sorulamayan tek adam rejimi, biz kadınlar için ortaçağ anlamına geliyor" denildi.8 Mart Kadın Platformu'nun organizasyonuyla Dünya Kadınlar Günü öncesinde yaklaşık bin kadın yoğun güvenlik önlemleri altında Alsancak Göndoğdu Meydanı'nda biraraya geldi. Polisin etrafını bariyerlerle kapattığı, alana saat 14.00 sıralarında gelen kadınlar tek tek aranarak içeri alındı. Kadınların istediği üzerine meydana erkeklerin girişine izin verilmedi. Meydanda kurulan sahnenin önünde toplanan kadınlar müzik eşliğinde halay çekti. Organizasyon kapsamında kadınlar adına ortak basın açıklamasını Canan Kaplan, Ezgi Bahçeci, Hazal Beytaş okudu.Açıklamada 2016 yılında gerçekleşen 328 kadın cinayetinin, yarısının OHAL döneminde işlendiği belirtildi. İktidarın anlayışının kadınlar tarafından net şekilde anlaşıldığını belirtilen basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:"Bunların ağzında hak, hukuk, demokrasi, adalet sözcükleri içeriklerinden tamamen sıyrılarak anlamsız boş sözcüklere dönüşüyor. Bugüne kadar uygulanan cinsiyetçi politikalar sonucunda sorunlarımızın azalması şöyle dursun, artarak önümüzdeki büyük engeller haline geldi. Getirilen düzenlemelerle daha da koyulaşacak olan bu cinsiyetçi anlayışı reddediyoruz. Kadınların kreş hakkını elinden alan, aslında sosyal devletin görevi olması gereken çocuk, yaşlı ve hasta bakımı gibi işleri kadının omuzlarına yıkan bu anlayış aynı zamanda kadınları ev içinde güvenceden yoksun çalıştırıyor. AKP iktidarı, kendi dönemi boyunca kadınları çalışma hayatına katma yönündeki politikalar yerine, bize istikamet olarak evin yolunu gösterdi. Bunu asla kabul etmiyoruz. Kadına yönelik şiddet, cinsel saldırı, kadın cinayetleri, çocuk istismarları ile ilgili önlemler, yaptırımlar beklerken; tecavüzü ve tecavüzcüyü aklayan bir yasayla yüz yüze geldik. Kız çocuklarının istismarcı ile evlendirilmesi yolu ile tecavüzcüleri affedecek yasa önerisini bir gece ansızın meclise sundular hatırlarsanız. Meclisteki muhalefet partileri bu öneriye direndiler ve sonrasında günlerce sokaklara döküldük, yetmedi yasanın oylanacağı gün meclisin önüne gittik. Hem kadınların güçlü tepkisi hem de meclisteki muhalefetin direnci ile skandal niteliğindeki önergeyi geri çektirdik."'KADINLARIN TARİHİNDE GÜÇLÜ 'HAYIR'LAR VAR'İçinden geçtiğimiz referandum sürecinin ne denli önemli olduğunun, kadınlar olarak farkındayız. Oy kullanacak her kesimden kadına buradan sesleniyoruz. Biz kadınların tarihinde direnişler, güçlü 'hayır'lar var. Madenci grevinde, Tekel'de saf tutanlar, ODTÜ'de ayaklananlar bu referandumda oy kullanacak. Anne zinciri kuranlar, TOMA'ların önünde dans edenler, Gezi'de direnen kadınlar oy kullanacak. Şunu hiç unutmayalım; Parlamenter sistemin ve hukukun tarafsızlığının ortadan kaldırıldığı, halkın egemenliğini hiçe sayan, hesap sorulamayan tek adam rejimi, biz kadınlar için ortaçağ anlamına geliyor."

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