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8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Alper KORKMAZ - İstanbul - İSTANBUL merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY adına faaliyet gösteren sözde "Eyalet Hadimi",...

8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Alper KORKMAZ - İstanbul - İSTANBUL merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY adına faaliyet gösteren sözde "Eyalet Hadimi", "Bölge Hadimi", "Mütevelli Esnaf", "Ünite Yapılanması", "Talebe Yapılanması"nda tespit edilen 32 kişiye yönelik bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da "Gaybubet  Evi" olarak tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ise 32 kişi dışında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçu"ndan aranan 3 kişi yakalandı. Polisin, aranan kişilere yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
 

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