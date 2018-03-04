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79 yaşında, 10 çocuk ve 50 torunu var ama kimliği yok

HATAY'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 10 çocuk, 50 torunu sahibi kimliksiz Türkan Uçar (79), kimlik sahibi olmak istediğini belirtti. Uçar, çocuklarının, vefat eden eşinin resmi nikahlı karısı 8 çocuk annesi Emine Uçar'ın adına kayıtlı...

79 yaşında, 10 çocuk ve 50 torunu var ama kimliği yok
HATAY'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 10 çocuk, 50 torunu sahibi kimliksiz Türkan Uçar (79), kimlik sahibi olmak istediğini belirtti. Uçar, çocuklarının, vefat eden eşinin resmi nikahlı karısı 8 çocuk annesi Emine Uçar'ın adına kayıtlı olduğunu söyledi.
Kumlu'da çocukları ve torunları ile yaşayan Türkan Uçar, doğumundan önce babası Recep'i kaybetti, 2 yaşındayken de annesi İda tarafından terk edildi. Amcalarının himayesinde yaşayan, Ahmet Uçar ile evlenen, ancak resmi nikahı olmayan Türkan Uçar'ın 10 çocuğu dünyaya geldi. Bu çocuklarından da 50 torunu oldu.
Türkan Uçar, amcaları tarafından sahiplendiğini ve hala kimliğinin olmadığını söyleyerek, "Küçüktüm, beni annem terk etti ve amcalarım büyüttü. Hiç kimse bana kimlik çıkartmadı. Ben Türküm, hatta herkes beni Türkiye diye tanır. Bana kimlik verilmesini istiyorum, bana ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım eder" dedi.
Türkan Uçar, dünyaya getirdiği 10 çocuğun ise bir süre önce yaşamını yitiren eşi Ahmet Uçar'ın 8 çocuklu resmi nikanlı karısı Emine'nin adına kayıtlı olduğunu söyledi.
KİMLİK ÇIKARILMAMIŞ
Annesinin Hatay'ın anavatana katıldığı 1939 yılında doğduğunu söyleyen oğlu Yusuf Uçar (31), "Annem 79 yaşında olup, en büyük çocuğu da 55 yaşındadır. O tarihlerde, belki kız çocuğu olduğu için ya da farklı nedenlerle her nasılsa kimlik çıkarılmamış. Ömrünün şu günlerinde bir kimlik sahibi olması için 15 yıldır uğraşıyoruz. Maalesef kimlik alamadık. Herhangi bir menfaat peşinde değiliz. Annem parkinson hastasıdır. Bu nedenle gittiğimiz hastanelerde vatansız olarak görülüyor ve sağlık hizmeti alamıyor. Hatta paramızla dahi olsa, muayene ve tedavi olamıyor. Annem vatansız değildir. 10 çocuğu ve 50 torunu var. Bu durumda bizi üzüyor. Bu nedenle kimlik çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

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