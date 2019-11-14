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77 ailenin ev sahibi olma sevinci
BAŞBAKANIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yaptırılan 79 konutun kurası çekildi. Kura sonucunda 77 aile, ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. TOKİ tarafından...
GENEL 14.11.2019, 17:10
BAŞBAKANIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yaptırılan 79 konutun kurası çekildi. Kura sonucunda 77 aile, ev sahibi olmanın sevincini yaşadı.
TOKİ tarafından Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde yaptırılan, '2+1' ve '3+1' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Kuraya katılanlar, kendilerine daire çıkmasını meraklı gözlerle bekledi. Kura çekimi sonunda başvuruda bulunan 77 kişinin daireleri belirlendi. Ev sahibi olan aileler ise mutluluk yaşadı.
TOKİ tarafından Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde yaptırılan, '2+1' ve '3+1' konut projeleri için bugün kura çekimi yapıldı. Kuraya katılanlar, kendilerine daire çıkmasını meraklı gözlerle bekledi. Kura çekimi sonunda başvuruda bulunan 77 kişinin daireleri belirlendi. Ev sahibi olan aileler ise mutluluk yaşadı.
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