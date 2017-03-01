7.5 milyona mal olan alt geçit ve sağlık ocağı kullanılamıyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN'ın Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'nde yapımı geçen yıl tamamlanan ve 6 milyon liraya mal olan alt geçit ile 2014 yılında tamamlanan ve 1.5 milyon liraya malolan sağlık ocağı, çevre düzenlemesi ve bazı eksiklikler nedeniyle hizmete açılamadı.

Kozluk İlçesi'ne bağlı Bekirhan Beldesi'nde geçen yıl yapımına başlanan ve 6 milyon liraya mal olan alt geçit, tamamlanmasına rağmen bir türlü hizmete açılamadı. Çevre ve iç düzenlemesi tamamlanamayan alt geçit, zorlu geçen kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle sular altında kaldı. Vatandaşların kullanamadığı alt geçit nedeniyle, Bitlis-Batman karayolunun bir şeridi de trafiğe kapatıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ancak, atıl durumda bulunan alt geçidin geçen yıl Temmuz ayında tamamlandığını belirten Belde Belediye Başkanı bağımsız Zeki Demir, Ocak ayının başlarında alt geçidin hizmete geçmesi gerektiğini belirterek, "2 bin 900 nüfuslu beldemizin içinden geçen Batman-Bitlis yolunda geçen yıl Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce yapılan alt geçit bir türlü hizmete sokulamadı. Çevre düzenlemesi ve iç donanım bir türlü yapılamadı. Kış çok zorlu geçti. Kar yağışı ve yağmur nedeniyle alt geçit sular altında kaldı ve hala kullanılmaz halde. Bitlis-Batman karayolunun bir şeridi, alt geçit yüzünden kullanılmıyor. İlgisizlik yüzünden belde halkı mağdur ediliyor" dedi.

SAĞLIK OCAĞI DA HİZMETE GİREMEDİ

Belediye Başkanı Demir, 2014'ün ortalarında temeli atılan ve 1.5 milyon liraya mal olan beldenin tek sağlık ocağı binasının da tamamlandığı halde aylardır hizmete açılamadığını söyledi. 4 doktorun görev yaptığı Aile Sağlığı Merkezi bitişiğinde yapılan ve 6 doktorun görev yapacağı şekilde dizayn edilmesine rağmen yolu olmayan ve ambulans girişi yapılamayan sağlık ocağı da bir türlü hizmete açılamadığını söyleyen Belediye Başkanı Demir, "36 köyün bağlı olduğu beldemizin nüfusu 13 bin civarında. Aile Sağlık Merkezi hizmette zorlanıyor. Günde 150-300 hastaya 4 doktor bakabiliyor. Üç yıl önce temeli atılan yeni sağlık ocağı binasının eksiklikleri saymakla bitmez. Sağlık ocağına gidecek yol da yok. Bir ambulans nasıl sağlık ocağı bahçesine hastane getirecek, merak ediyoruz. Belediye olarak kilit taşını vereceğimiz halde sağlık ocağının yolu yapılmıyor. Binanın merdiven girişindeki mermerler de çöktü. Bina açılmadan, onarımlık hale geldi" diye konuştu.

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