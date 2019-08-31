74 yıldır bitkilerin yağını çıkarıp, satıyor

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan İdris Alper (87), 74 yıldır dağlardan topladığı veya köylülerden satın aldığı adaçayı, nane, defne ve kekik gibi birçok bitkinin yağını geleneksel yöntemle çıkarıp, satarak geçimini sağlıyor.



Marmaris'in kırsal Bayır Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası İdris Alper, ilerleyen yaşına rağmen çalışkanlığıyla gençlere taş çıkartıyor. 12 yaşında babasıyla birlikte dağlardan topladığı veya köylülerden satın aldığı adaçayı, kekik, nane ve defne yaprağının geleneksel yöntemlerle yağını çıkaran Alper'in azmi takdir topluyor. Alper, kazanın altında yanan odun ateşiyle kaynatılan bitkinin damıtımını yapıyor. Saatlerce süren bu işlemle bitkinin yağını çıkarıyor. 100 kilo adaçayından 350 gram yağ çıkarırken, kilosunu 1700 liradan, 10'ar gramlık cam şişelerdeki yağları ise 30 liradan satın alıyor. Adaçayı yağı bebeklerde gaz çıkarmaya yararken, yetişkinlerde idrar söktürücü ve antiseptik olarak kullanılıyor.



İdris Alper, bitkilerin yağını çıkarmanın kolay olmadığını anlatarak şöyle dedi:



"Antalya'dan mahallemize kazan satmaya gelirlerdi. Rahmetli babam, kendine bir kazan aldı. Topladığı bitkilerin yağını çıkarmaya başladı. Babamdan bu işi öğrenmek için çok emek harcadım. Bitkinin yağını çıkarmak kolay değil. Yaşlandığım için yevmiyeli olarak insanlar çalıştırıyorum. Oduna, bitkiye ve çalıştırdığım kişilere para ödüyorum. Çıkarttığım yağları kullanan insanların geri dönüşleri hep olumlu oluyor. Benden sonra bu işi torunum Ege Alper'in yürüteceğine inanıyorum."



İdris Alper'in torunu 12 yaşındaki Ege Alper ise, "6 yıldır dedeme yardım ediyorum. Bu işi yapmayı çok seviyorum. Bana keyif veriyor. Şu anda tek başıma yapamam. Çünkü inceliklerini tam öğrenmek gerekiyor" dedi.