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74 model otomobile nostaljik görünüm

TEKİRDAG'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Serdar Karaaytu (30) 12 bin TL'ye aldığı eski model otomobilini 10 bin TL daha harcayıp nostaljik görünüme çevirdi. Otomobiline ünlü sanatçıların eski fotoğraflarını asan ve çocukluk hayalini...

74 model otomobile nostaljik görünüm
TEKİRDAG'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Serdar Karaaytu (30) 12 bin TL'ye aldığı eski model otomobilini 10 bin TL daha harcayıp nostaljik görünüme çevirdi. Otomobiline ünlü sanatçıların eski fotoğraflarını asan ve çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Karaaytu, "Nostaljiyi seviyorum, çiçekler astım, değişik yazılar yazdım. Arabayı görenler fotoğraf çektirmek istiyorlar" dedi.
Marmara Ereğlisi'nde, pidecide paket servisi elemanı olarak çalışan Serdar Karaaytu, 1974 model otomobili 12 bin TL'ye satın aldı. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 10 bin TL daha harcayan Karaaytu, otomobilini nostaljik bir araca çevirdi. Otomobiline çeşitli yazılar yazan ve çocukluğunda sevdiği ünlü sanatçılar Kemal Sunal, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses'in resimlerini asan Serdar Karaaytu'nun otomobili görenlerin de ilgisini çekiyor. 
Elektrik elektroniğe meraklı olduğunu söyleyen Karaaytu, "Çocukluktan bir hayalim vardı. Eski bir arabam olsun onu nostalji yapayım diye. İstanbul'da bu aracı buldum, inceledim ve her şey orijinal olduğu için aldım. Üzerinde hiç bir şey yoktu, 2 bin TL verdim ve aracı satın aldım. Araç yürümesi iyi içindeki tüm parçaları orijinaldi. Ancak yapılması gerekenler vardı. Bende onları yaptırdım. Yaklaşık 10 bin TL harcadım. Bu araba bindiğim zaman 1974 yılına götürüyor beni. Sevdiğim sanatçılar Kemal Sunal, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, bunları çocukluğumdan beri sevdiğim için resimlerini astım. Nostaljiyi seviyorum. Çiçekler astım, değişik yazılar yazdım. Arabayı görenler resim çekilmek istiyorlar. Çok güzel oldu. Ben onu çok seviyorum mutluyum. Çünkü hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

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