72 yıldır şapka dikiyor

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde 10 yaşında başladığı şapkacılığı 72 yıldır sürdüren Fethi Gönül, birçok kişinin mesleği bırakması ile yalnız kaldı. 82 yaşındaki Gönül, hala makinesinin başına geçerek, özel sipariş şapkaları üretiyor.

Şapka takmanın meşhur olduğu bir dönemde Manisa'da şapkacılık mesleğine başlayan Fethi Gönül, yıllar içinde birçok meslektaşının dükkanlarını kapatmasıyla yalnız kaldı. İlerlemiş yaşına rağmen mesleğini sürdüren Gönül, makinesinin başına geçerek şapkaları üretmeye devam etti. Hatuniye Camisi'nin yanındaki küçük atölyesinde iki dikiş makinesiyle üretim yapan Gönül, Manisa'da sadece kendisinin şapka yaptığını söyledi. Türkiye'de de çok az kişi kaldıklarını ve konfeksiyona yönelindiğini ifade eden emektar usta Fethi Gönül, herkesin şapka taktığı yılları özlemle andı. Dört çocuk babası Gönül, "10 yaşında şapkacı Abdullah ustanın yanında şapka yapmaya başladım. O zamanlar şapka çok popülerdi. İnsanlar şapkasız gezmezdi. Siparişleri yetiştiremiyorduk. Eskiden yüzlerce şapkacı vardı. Ama artık konfeksiyon üretimler arttı. İnsanlara iğne ucunda sanat yapmak zor geliyor. Başka şehirlerde belki şapka yapan vardır ama benim şapkamı tutmaz. Çünkü fabrika usulü yapmıyoruz. Günde 1-2 tane yapıyoruz" diye konuştu.

Mesleğini oğluna öğretmeye çalıştığını, ancak onun şapka dikmek istemediğini anlatan Gönül, "Şapkalara ilgi var ama yapan yok. Manisa'ya gelen emniyet müdürlerine, kaymakamlara, valilere şapka diktim. Bu daha da devam ediyor. Diktiğim şapkaları atölyemin karşısındaki dükkanda oğlum satıyor" dedi.

Şapka yapmanın püf noktasının kalıbında saklı olduğunu vurgulayan Gönül, "Kalıpları yapmayı çok bilen yok. Ömrüm yettiği sürece işimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Şapkalarda köşeli, yuvarlak, düğmeli, kaptan şapkası modellerinin olduğunu belirten Gönül, Manisalılar'ın daha çok yuvarlak şapka taktığını söyledi.



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