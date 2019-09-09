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700 öğrenci, ilk dersi Şehitler Abidesi'nde yaptı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinden 'Dersimiz Çanakkale' projesi kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen 700 öğrenci, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dersini 'Şehitler Abidesi'nde yaptı. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...
GENEL 09.09.2019, 17:47
EDİRNE'nin Keşan ilçesinden 'Dersimiz Çanakkale' projesi kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen 700 öğrenci, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dersini 'Şehitler Abidesi'nde yaptı.
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Dersimiz Çanakkale' projesi kapsamında 700 öğrenci, Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geldi. Keşan ilçe Milli Eğitimi Müdürü İlhan Saz ve öğrencileri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı. Ellerinde dev türk bayrağı ile Şehitler Abidesi'ne gelen öğrenciler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitler Abidesi'nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dersini işledi. Öğrenciler, tarih öğretmenleri Tezcan Kuşkonmaz, Melda Ermez, Hatice Işıklar ve Selçuk Ayaz'dan ilk derslerini dinledi. Öğretmenler, öğrencilere Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından önemini anlattı. İlk dersin ardından öğrencilerin Tarihi Yarımada'daki şehitlikleri gezmesiyle etkinlik sona erdi.
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Dersimiz Çanakkale' projesi kapsamında 700 öğrenci, Tarihi Gelibolu Yarımadası'na geldi. Keşan ilçe Milli Eğitimi Müdürü İlhan Saz ve öğrencileri, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir karşıladı. Ellerinde dev türk bayrağı ile Şehitler Abidesi'ne gelen öğrenciler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehitler Abidesi'nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dersini işledi. Öğrenciler, tarih öğretmenleri Tezcan Kuşkonmaz, Melda Ermez, Hatice Işıklar ve Selçuk Ayaz'dan ilk derslerini dinledi. Öğretmenler, öğrencilere Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihi açısından önemini anlattı. İlk dersin ardından öğrencilerin Tarihi Yarımada'daki şehitlikleri gezmesiyle etkinlik sona erdi.
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