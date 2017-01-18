700 gence iş imkanı sağlandı

İŞSİZLİK ile mücadelede sektör yatırımları ile gençlere hem iş kapısı açıyor hem de kendi işlerinin patronu olma imkanı veriyor. Yaptığı uygulamalarla yeni istihdamların önünü açan Bereket Döner 700 gence iş imkanı sağladı.

Bereket Döner, yeni vizyonunu hayata geçirmesi ile birlikte yaptığı yatırımlarla son dönemde doğrudan 200, restoranlar üzerinden ise 500 olmak üzere toplam 700 gence iş imkanı sağladı. Şirket, 2017 yılında yeni restoranlarında 500 kişiye daha iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

2017 YILINDA 500 KİŞİYE DAHA İSTİHDAM

Geçtiğimiz yıl, Türkiye ve dünyada restoran sayısını imzaladığı sözleşmelerle birlikte 110'a çıkardıklarını dile getiren Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, "Bu yıl en az 500 kişiye daha iş imkanı sağlayacak yatırımlara hazırlanıyoruz. Son üç yılda yüzde 200 büyüyerek restoranlar hariç 170 olan çalışan sayımızı 375'e çıkardık. Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu misyonumuzla durmadan üreterek, ekonomimize ve istihdam'a katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

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