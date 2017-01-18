Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele yorumu
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele...
Enerji Bakanının hacklenen mail adresi soruşturması: 3 tutuklama
Enerji Bakanının hack soruşturması: 3...
Kansere karşı yeni umut mu?.. Ukraynalı bilim insanının buluşu çığır açabilir
Kansere karşı yeni umut mu?..
(Görüntülü Haber) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik

700 gence iş imkanı sağlandı

İŞSİZLİK ile mücadelede sektör yatırımları ile gençlere hem iş kapısı açıyor hem de kendi işlerinin patronu olma imkanı veriyor. Yaptığı uygulamalarla yeni istihdamların önünü açan Bereket Döner 700 gence iş imkanı sağladı. Bereket...

700 gence iş imkanı sağlandı
İŞSİZLİK ile mücadelede sektör yatırımları ile gençlere hem iş kapısı açıyor hem de kendi işlerinin patronu olma imkanı veriyor. Yaptığı uygulamalarla yeni istihdamların önünü açan Bereket Döner 700 gence iş imkanı sağladı.

Bereket Döner, yeni vizyonunu hayata geçirmesi ile birlikte yaptığı yatırımlarla son dönemde doğrudan 200, restoranlar üzerinden ise 500 olmak üzere toplam 700 gence iş imkanı sağladı. Şirket, 2017 yılında yeni restoranlarında 500 kişiye daha iş imkanı sağlamayı hedefliyor.

2017 YILINDA 500 KİŞİYE DAHA İSTİHDAM

Geçtiğimiz yıl, Türkiye ve dünyada restoran sayısını imzaladığı sözleşmelerle birlikte 110'a çıkardıklarını dile getiren Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, "Bu yıl en az 500 kişiye daha iş imkanı sağlayacak yatırımlara hazırlanıyoruz. Son üç yılda yüzde 200 büyüyerek restoranlar hariç 170 olan çalışan sayımızı 375'e çıkardık. Türk dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu misyonumuzla durmadan üreterek, ekonomimize ve istihdam'a katkı sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55