70 yaşından sonra el işi bebek örüp gelir kaynağı yarattı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, () - ÇANAKKALE'nin Eceabat İlçesi'ne bağlı Bigalı Köyü'nde gençliğinden bu yana tarlalarda çapa yayıp, domates biber toplayarak yaşayan 73 yaşındaki Mahmure Beceren, girişimcilik ruhunu 70 yaşından sonra keşfetti. Elleriyle rengarenk ve farklı kıyafetli bebekler ören Beceren, bunları satarak gelir elde etmeye başladı.

Bigalı Köyünde, kadınların el emeği göz nuru dökerek hazırladıkları elişi örgü bebekler geçim kaynağı oldu. Köyde yaşayan ve dizlerindeki rahatsızlık nedeniyle yürüyemeyen Mahmure Beceren de o girişimci kadınlardan birisi oldu. Mahmure Beceren, 4 yıldır şişle örüp, içini elyafla doldurduğu birbirinden renkli bebekleri, Atatürk Evi nedeniyle ziyaretçi çeken köydeki evinin önünde satarak geçimini sağlıyor. Mahmure Beceren, bir bebeği 2 günde hazır hale getirip, 20 liradan sattığını söyledi.

BİR BEBEĞİ 2 GÜNDE HAZIRLIYOR

Bebek satışıyla geçimini sağlayan Mahmure Beceren, Bigalı Köyü'nde doğduğunu ve burada yaşamını sürdürdüğünü belirterek şunları anlattı:

"Bu bebekleri şişle örüyorum. İçini elyafla dolduruyorum. Çamaşır makinesinde dahi yıkasanız hiçbir şey olmuyor, bozulmuyor. Bir bebeği 2 günde örüp, hazır hale getiriyorum. Bu bölgede herkes bu bebekleri yapıyor. Köye ziyarete gelen olursa günde bir ya da iki tane satıyoruz. Bu işi yapmadan önce gençliğimizde çapa kazdık, domates topladık. Eşim sağken 8 sene tavukçuluk yaptık. Benim bir anneannem vardı. 108 yaşında öldü. Atatürk'ü görmüş. Hep bize Atatürk'ü anlatırdı."

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