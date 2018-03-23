70 yaşında gemi kaptanı oldular

İSTANBUL, () - YAŞLILAR Haftası nedeniyle yaşları 55 ile 70 arasında değişen 17 çift, Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği program kapsamında Piri Reis Üniversitesi’nde gemi simülatörü kullandı. Gerçek gemiyi aratmayan simülatör sayesinde açık denizlerde gemi kullanan çiftler heyecanlı dakikalar yaşadı.

Bağcılar Belediyesi tarafından "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 17 yaşlı çift, Türkiye’nin en teknolojik simülasyonunun bulunduğu Tuzla’daki Piri Reis Üniversitesi’nde ağırlandı.

Yaşlıları karşılayan Simülatör Merkezi Koordinatörü Celalettin Güllapoğlu, bilgilendirmenin ardından çiftlere kampüs içinde kısa bir gezi yaptırdı. Yaşları 55 ile 70 arasında değişen çiftler sınıflarda eğitim gören üniversite öğrencileriyle de bir süre sohbet etti.

Yaşlılar daha sonra radarından telsizine kadar gerçek gemide bulunan sistemle donanmış simülatörün olduğu alana geçti. Çiftler sırayla 50 değişik tipte gemi, 50 deniz coğrafya alanı, 3 bin değişik tipte destekleyici gemi ve obje kullanılarak gerçekleştirilen simülatörü kullandı.

Simülatör sayesinde yaşlılar, tıpkı gerçek gemideymiş gibi açık denizlerde yol aldı. Kaptan Köşkü’nde dümen başına geçen yaşlılar, yanlarında seyir halindeki diğer gemilerle beraber İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Kaptan adayları, simülatördeki yaşlıları hayran gözlerle izledi.

“BU YAŞTA KAPTAN OLDUĞUMUZU DA GÖRDÜK”

Gemi deneyimi yaşayan 70 yaşındaki Fikret Koca, “İlk defa bir gemi kullandım. Kaptan köşkünde büyük heyecan yaşadık. Gemiyle İstanbul Boğazı’na girdik. Hiç aklımıza gelmezdi ama bu yaşta kaptan olduğumuzu da gördük” dedi.

Güzel bir gün geçirdiklerini söyleyen davetliler, kendilerine yaptığı bu jestten dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya teşekkür etti. Çiftler, yemek yiyerek günü tamamladı.

(FOTOĞRAFLI)