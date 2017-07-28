70'lerin 'moda kralı' Nail Yurdakul'a pul jesti

Mustafa SARIİPEK / KÖYCEĞİZ(Muğla), () - MUĞLA'nın Köyceğiz İlçesi'nde yaşayan, sanat ve siyaset camiasından pek çok ünlü ismin terziliğini yapan 89 yaşındaki Nail Yurdakul'a bir arkadaşı jest yaparak, adına özel posta pulu bastırdı.

Terzilik yaptığı dönemde Başbakan İsmet İnönü'yü giydiren, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal'a kurşun geçirmez yelek diken, sanat güneşi Zeki Müren'e sahne kostümleri hazırlayan, Ajda Pekkan için yaptığı ekose giysiyi dünya çapında moda haline getiren modacı Nail Yurdakul için, üzerinde 1965 tarihindeki resminin bulunduğu 65 kuruşluk posta pulu basıldı. İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde defile yapan, ünlü sanatçı Gönül Yazar'a pazar filesinden mayo hazırlayan ve Ankara'da yaptığı 'Atatürk'ün milli mücadele ve günlük yaşamında giydiği kıyafetler' defilesi ile 1970'li yılların 'moda kralı' Nail Yurdakul, pulun basılmasının kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Yurdakul, "Bu pulun basılmasında bir arkadaşımın fikri ön plana çıktı. Girişimler sonunda PTT pulu 1965 yılındaki resmimle 65 kuruş olarak bastı. Bu olay yaşantımın şu son günlerinde benim için gerçekten çok ama çok büyük bir hatıra. Birkaç tabaka aldım ve eşime dostuma hediye ediyorum" diye konuştu.

İLKLERİN ADAMI

Felç geçirip terziliği bırakan ve Köyceğiz'e yerleşen Nail Yurdakul, burada iyileştiğini söyledi. İlklerin adamı olmaktan da mutlu olduğunu belirten Yurdakul şunları anlattı:

"Köyceğiz'de 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Köyceğiz anlatılmaz, yaşanır. Burada olmaktan çok mutluyum. Önce gazete, sonrasında da 'Ayışığı' isimli magazin dergisini çıkardım. Elimdeki nüfus cüzdanına göre yaşım 106 ama ben 89 yaşındayım. Bu da herkesin dilinde ve bana 'yaşının brütü ve neti ne' diye soruyorlar. Dergim devam ederken dürüm dondurma yaptım. Adım dondurmacı Nail'e döndü. Ben terzilikte adımı Amerikalara kadar taşıdım, orada ödüller aldım. Şu anda benim mesleğimi yapacak kimse yok. Terziliğimde rakibim hep kendim oldum. Benim model ve stillerim Avrupa'dan 6 ay önce piyasaya çıkardı."

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