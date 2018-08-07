70 kişilik köyde içme suyunu kovalarla taşıyorlar

ELAZIĞ merkeze yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Kacar köyünde yaşayan yaklaşık 70 kişi, 3 aydır evlerindeki musluklardan su akmaması nedeniyle zor günler geçiriyor. İçme suyu ihtiyacını evlerinden 5 kilometre uzaklıktaki su deposundan karşılayan köylüler, hayvanların için de kuyudan ve dereden kovalarla su taşıyor.

Hayvancılık yaparak geçimlerini sağlayan Elazığ'ın merkeze bağlı Kacar köyü sakinleri, yaklaşık 3 aydır evlerindeki musluklardan su akmadığını, aşırı sıcaklarla birlikte zor günler geçirdiklerini söyledi. Hayvanlarının su ihtiyacını kovalarla taşıdıkları su ile giderdiklerini belirten köylülerden İzzettin Tekateş, "Köyümüz Elazığ'a 80 kilometre uzaklıktadır. Kovancılar ilçesine ise 25 kilometre mesafededir. Şu anda köyümüzde içmek için su bulamıyoruz. Ben dereden kovalar ile su taşıyorum ki hayvanlarım susuz kalmasın. Hayvanlarım yeterince su içmediği için hastalandı. Veteriner hekim, 'Susuzluktan hasta olmuşlar' dedi. Hayvanlarıma günde 3 defa su vermem lazım ama kovalarla su fazla taşıyamıyoruz" dedi. Susuzluktan ağaçların da kuruduğunu anlatan Tekateş, "Su olmadığı için bahçelerimiz ve ağaçlarımız da kurudu. Köyümüzdeki evlerde içecek su yok. Tabaklar yıkanamıyor. Çünkü evlere su akmıyor. Günlük temizlik ve bakımımızı yapamıyoruz" diye konuştu.

Köylülerden Zeki Kacar da, su deposunun 2-3 saat içerisinde ancak dolduğunu bunun da yetersiz olduğunu söyledi. Susuzluğun devam etmesi halinde köyü terk edeceklerini söyleyen Hayrullah Kacar ise şöyle konuştu:

"Şikayetimiz, köyümüzde içme suyunun tamamen yok olacak hale gelmesidir. Evime su getirmek için bidonlar ile 5 kilometre yol gidiyorum. Evlerimizde sular hep bidonlardadır. En kısa zamanda köyümüzde bir artezyen kuyusu açılması gerekiyor. Yüz binlerce lira harcadığımız bahçelerimiz zaten kurudu. Bu sorun 3-4 aydır devam ediyor. Muhtarımız gerekli yerlere başvurularda bulunmuş ama halen bir çözüm bulunamadı."



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