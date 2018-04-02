Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

70 kelime konuşan muhabbet kuşu

MALATYA'da Muazzez Ayhan'ın (50) 1 aylıkken alıp 'Boncuk' ismini verdiği muhabbet kuşu, 1 yılda 70 kelime öğrendi. Boncuk; 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Süphanallah', 'Allahu ekber, 'Şampiyon Malatyaspor',...

70 kelime konuşan muhabbet kuşu
MALATYA'da Muazzez Ayhan'ın (50) 1 aylıkken alıp 'Boncuk' ismini verdiği muhabbet kuşu, 1 yılda 70 kelime öğrendi. Boncuk; 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Süphanallah', 'Allahu ekber, 'Şampiyon Malatyaspor', 'Herkese çay Ahmet'e yok' ve Benim adım Boncuk' gibi kelime ve cümleleri taklit edebiliyor.
İnönü Mahallesi'nde oturan Muazzez Ayhan, 1 aylıkken aldığı ve 'Boncuk' ismini verdiği muhabbet kuşuna 1 yılda 70 kelime öğretti. Evin içerisinde serbest bırakılan 'Boncuk', döndüğü kafesinin kapısını bile kendisi kapatıyor. Eve gelenlerin konuşmalarını dinleyerek de sözcükler taklit ettiği iddia edilen 'Boncuk', görenleri şaşırtıyor. Parmak uzatana 'Benim adım Boncuk' diye karşılık veren kuş, ezan sesiyle de 'Bismillâhirrahmanirrahim, süphanallah, Allahu ekber' sözlerini taklit ediyor. Boncuk ayrıca 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Ne mutlu Türk'üm diyene', 'Şampiyon Malatyaspor', 'Şampiyon Beşiktaş' gibi cümleleri de taklit edebiliyor.
'Boncuk'un, çevreden duyduğu sesleri de taklit ettiğini belirten Muazzez Ayhan, "Cümle öğretmeye başladım. Çabuk da öğreniyor. Şarkı söylüyor; 'Mini mini bir kuş konmuş pencereye' diyor. 'Tren gelmiş hoş gelmiş' diyor. 10'a kadar sayı sayıyor. Her türlü kelimeyi çabukça öğreniyor. Bir gün zannettimki zil çaldı ama bir baktım ki kuşumuz zil sesi taklidini yapıyor. Oturduğumuzda bir misafir geldiğinde onların hemen konuşmalarını alıp, taklidini yapıyor. Bir misafire 'Hoş geldiniz' dediğim zaman bir baktım ki 'Hoş gelmişsiniz' diyor. Ondan sonra biriyle sohbet ediyorum, bakıyorum aynı o sohbeti tekrarlıyor. Bu kadar cümle kullanan bir muhabbet kuşuna rastlamadım."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314