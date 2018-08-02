7 yıllık çiftin "fazla temizlik" kavgası

Hayati ARIGAN / İSTANBUL, () - İSTANBUL'da 7 yıllık çift 'fazla temizlik' yüzünden mahkemelik oldu. Her gün evi temizlediği ve eşyaların yerini değiştirdiği için tartıştığı eşi Kübra B.'ye kafa attığı ve 'Seni gebertirim' dediği ileri sürülen Fatih B.'nin 'eşe karşı basit yaralama ve tehdit' suçundan bir buçuk yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul'da yaşayan çiftin mahkemelik eden olay İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında göre şöyle anlatıldı: Severek ve kaçarak evlenen Fatih B.(30) ve Kübra B.(26), 28 Mayıs saat 02.30'da temizlik yüzünden tartışmaya başladı. Evin eşyalarının yerini neden değiştirdiğini soran Fatih B.'ye Kübra B. yüksek sesle "Sen karışma evde oturan, temizliğini yapan benim" dedi. Çiftin arasında çıkan tartışmada Fatih B. iddiaya göre eşine kafa attı. Kübra B.'nin polisi aradı. Hastaneden darp raporu alındı.

Kübra şikayetini geri aldı ancak savcılık yasa gereği suçun eşe karşı işlendiği için Fatih B. hakkında eşe karşı basit yaralama ve tehdit suçlarından 6 aydan bir buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

"KAFAM İSTEM DIŞI KAFASINA DEĞDİ"

Mutlu giden bir evliliklerinin olduğunu belirten Fatih B. "Eşimin çok konuşma gibi kötü huyu vardır. Neredeyse her gün evi temizler ve eşyaların yerini değiştirir. Olay günü saat 02.30'da eşyaların yerinin değiştirilmesi nedeniyle tartıştık. Eşyaların her gün yerini değiştirmesinden bıktığımı söylemem üzerine 'Sen karışma evde oturan, temizliğini yapan benim' diyerek yüksek sesle konuştu. Saatin geç olduğunu belirterek ses tonunu düşürmesini istedim. Kollarımdan tuttu. Tırnağı kolumu çizince canım yandı. Kendisini üzerimden atmak isterken istem dışı kafam kafasına değdi" dedi. Eşinin polise haber vermesine üzerine eşine rapor alındığını belirten Fatih B., "Eşimi darp etmedim, hakaret ve tehdit etmedim" dedi.

"SÜREKLİ EV TEMİZLİYORSUN, DELİSİN"

Şikayetini geri aldığını belirten Kübra B. ise evliliğinin ilk gününden itibaren sorunlar yaşadığını ileri sürerek, "Ailemin geleceğini düşünerek olumsuzlukları sineye çektim. Evi temizlememi bahane ederek tartışmaya başladı. Bana 'Sen sürekli ev temizliyorsun. Sen delisin' dedi. 'Kafanı duvara varacağım, seni geberteceğim' dedi. Sonrada yüzüme kafa attı. Kendimi korumak için kollarından tuttuğumda kolu çizildi. İlk önce şikayetçi oldum ancak şikayetim yoktur" dedi. Genç kadın, eşine açtığı davadan vazgeçti ancak Fatih B. yargılanmaya devam edilecek.