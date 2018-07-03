7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu ile yüzleşti

İSTANBUL, () TÜRKİYE'de 40 yaş ve üzerinde 2,7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu yaşarken Canped ve Kontinans Derneği birlikte bu soruna dikkat çekmek amacıyla bir kampanya başlattı. 2017 yılında başlayan ve Nergis Kumbasar'ın yüzü olduğu, "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" projesi Türkiye'de 7 milyon kadın ve 4 milyon erkeğe ulaştı. Proje kapsamında 27 ünlü isim ve birçok gönüllü insan da bir araya gelerek " Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" ismindeki kitapta buluştu ve hayatta kaçırdıkları fırsatların öykülerini anlattı. Gelirinin Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ne bağışlanacağı kitapta, "Seyfi Dursunoğlu, İsmail Hacıoğlu, Metin Uca, Can Gox, Doğukan Manço, Çiçek Dilligil, Yılmaz Vural ve Ceyhun Yılmaz gibi 27 ünlü ismin 'keşke' dediği hikayeleri yer aldı.“Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” isimli kitapta tüm Türkiye 'keşkelerini' anlattı.

FARKINDALIK PROJESİ 7 MİLYON KADIN VE 4 MİLYON ERKEĞE ULAŞTI

Farkındalık projesi kapsamında dijital platformlar ve sosyal medyadan 20-44 yaşları arasındaki 4 milyon kadın ve 1 milyon erkeğe ulaşıldı. 1 yıl boyunca medyada idrar kaçırma sorununa dikkat çekmek amacıyla yapılan bilgilendirme haberleri ile medya kanalları üzerinden 2 milyon kadın ve 3 milyon erkeğe ulaşıldı.

"Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" farkındalık projesi kapsamında ise toplamda 7 milyon kadın ve 4 milyon erkeğe ulaşıldı.

Kontinans Derneği ve Canped olarak idrar kaçırma sorununa farkındalık için projeye devam edeceklerini belirten Dernek Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ve Ontex Türkiye Medikal Pazarlama Müdürü Can Aydınlık 2018 yılının sağlık alanında en önemli farkındalık projesine tüm Türkiye ve ünlü isimlerle birlikte imza attıklarının altını çizdiler.

2020 YILINDA 4 MİLYON KADIN İDRAR KAÇIRMA SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA

Prof. Dr. Tufan Tarcan, "Yaşlanan nüfusla birlikte 2020 yılında Türkiye'de 4 milyon kadının idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Özgüven eksikliğine ve kişinin hayattan soyutlanmasına neden olan idrar kaçırma sorununa yeterince çözüm aranmıyor. Bu anlamda "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" projesi ile Kontinans Derneği olarak bilgilendirmelerimize devam edeceğiz" dedi.

"FARKINDALIĞA KATKI SAĞLAMAK ADINA HERKESİ KİTAP OKUMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ontex Türkiye Medikal Pazarlama Müdürü Can Aydınlık, farkındalık projesiyle herkes tarafından bilinen ama dile getirilemeyen idrar kaçırma sorununa karşı, hep birlikte büyük bir farkındalık yaratma bilinci ile bir araya geldiklerini belirtti. Aydınlık, "Farkındalık projesi kapsamında yıl sonuna kadar pek çok iletişim kanalından 40 yaş ve üzeri tüm kadınlara ulaştık ve bu konudaki algıları değiştirmeyi hedefledik. Hep birlikte hayata geçirdiğimiz projenin kitabı "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" ile elde edilecek gelir Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ne (KASDER) bağışlanacak. Bu anlamda farkındalığa katkı sağlamak adına herkesi kitap okumaya davet ediyoruz" dedi.

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