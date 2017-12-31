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7 kuşak seceresi belli yarış atları, 600 yıldır Bursa'da yetiştiriliyor

BURSA'nın Karacabey ilçesinde yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Hara'da 1300'lü yıllardan bu yana Safkan Arap Atı yetiştiriliyor. Veteriner Hekim Ali Yağlıcı, "'Burada atlarımızın, 7 kuşak ötesine...

7 kuşak seceresi belli yarış atları, 600 yıldır Bursa'da yetiştiriliyor
BURSA'nın Karacabey ilçesinde yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Hara'da 1300'lü yıllardan bu yana Safkan Arap Atı yetiştiriliyor. Veteriner Hekim Ali Yağlıcı, "'Burada atlarımızın, 7 kuşak ötesine kadar secere bilgileri mevcut. Bunlar arasında atların, annesinin ve babasının kalitesi, ailesinde yarış atı olup olmadığı, derece alan kardeşlerinin olup olmadığı bilgileri yer alıyor" dedi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 88 bin dönüm arazi üzerinde bulunan TİGEM, Osmanlı devletinin kuruluşundan hemen sonra 1300'lü yıllardan bu yana safkan Arap atı yetiştiriyor. Bünyesinde 450 baş safkan Arap atı bulunan TİGEM, her yıl 100-110 baş arasında Arap atını ihale usulü ile satıyor. 9 değişik baba kan hattı ve 41 ana kan hattından üretilen Arap atları özenle yetiştirilerek Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere sunuluyor. 
HAVA KOŞULLARI VE YAŞLARINA GÖRE BAKIM YAPILIYOR 
Yaş ve kilo durumlarına göre beslemesi yapılan safkan atlar, her gün seyisler tarafından tımarlanıyor. Atlar, hava şartlarına göre kapalı alanda ya da açık haralarda koşup kaslarını güçlendiriyor. TİGEM olarak safkan Arap yarış atı yetiştirdiklerini belirten Veteriner Hekim Ali Yağlıcı, şöyle dedi:
"Bünyemizdeki safkan Arap yarış atlarına, mevsime ve yaşlarına göre uygun bakım ve beslenme programları uyguluyoruz. Meralar ıslak ve çamurlu olmadığında dışarıdaki haralarda oluyorlar. Hava şartları olumsuz olduğunda tavla dediğimiz yerlerde günlerini geçiriyorlar. Günlük olarak yemleme ve tımarlama yapıyoruz. Taylarımız 1 veya 2 yaşına gelene kadar bizimle kalıyorlar. Daha sonra açık arttırma usulü ile satış yapıyoruz. Yarış ve dayanıklılık eğitimleri ise satın alan kişiler tarafından yapılıyor.''
'7 KUŞAK ÖNCESİNE KADAR SECERE BİLGİSİ MEVCUT'
Safkan Arap yarış atlarındaki en önemli faktörün 'Orjinallik' olduğu söyleyen Veteriner Hekim Ali Yağlıcı, ''Müşterilerin bu atları tercih etmesindeki  en önemli faktör orjinalliktir. Atlarımız anne ve babasının kalitesine, ailesinde yarış atı olup olmadığına, derece alan kardeşlerinin olup olmadığına göre fiyatlandırılıyor. Bünyemizdeki her tayın, 7 kuşak ötesine kadar secere bilgisi mevcut. Bunun yanı sıra ortopedik durumu, kemik ve ciğer yapısı gibi kriterler de önemli. TİGEM olarak, yıllık ortalama 100- 110 arasında tay satışı yapıyoruz'' diye konuştu. 

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