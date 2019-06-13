7 Bölge 7 Renk Festivali’nde birlik ve beraberlik mesajı verildi

İSTANBUL, () BAĞCILAR r Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nin üçüncü gününde Düzce, Yozgat ve Sinoplular özel bir program organize etti. Yozgat ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Düzce Merkez ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile Bağcılar Sinoplular Derneği tarafından düzenlenen geceye İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy da konuk oldu. Bağcılar Meydanı'ndaki etkinlikte Ersoy, “Bizim huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenler neredeyse ve nerede vücut bulmaya çalışıyorsa orada mücadelemizi yapıyoruz” diye konuştu.

İçeriden ve dışarıdan yapılan saldırılara karşı mücadelenin devam ettiğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy “Bizim huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenler neredeyse ve nerede vücut bulmaya çalışıyorsa orada mücadelemizi yapıyoruz. Seçimler yaklaşırken ve iptal edilip yenilenmesine karar verildiğinde gördük ki huzurumuzu bozmak isteyenler İstanbul seçimlerini fırsat bilerek buraya sızmak istiyor. Biz de geldik bunları size anlatıyoruz. Derdimizi sizle paylaşıyoruz. Cenabı Allah huzurumuzu bozmasın” dedi.

“BUGÜNE KADAR BURADA BİRÇOK DOSTLUKLAR KURULDU”

Selamlama konuşması yapan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da, “Bağcılar’ın en güzel tarafı birliğin, beraberliğin ve ülkemizin bekası açısından her coğrafyadan, bölgeden ve etnik yapıdan bir vücuda gelmiş Bağcılar olarak huzur içerisinde yaşıyoruz. Bağcılar İstanbul’un ortasında huzur adası olarak yer alıyor” diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’da Türkiye’nin mozaiği olarak birlikte yaşıyoruz. Bugüne kadar burada birçok dostluklar kuruldu, muhabbetler oluştu” şeklinde konuştu. 31 Mart’ta kendisine verilen destekten dolayı teşekkür eden Çağırıcı, bu desteğin 23 Haziran seçimlerinde de devam etmesini diledi.

Protokol konuşmalarının ardından Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden Onur Şan, söylediği türkülerle alanı dolduranları kimi zaman duygulandırdı kimi zaman eğlendirdi. Düzce, Yozgat ve Sinoplular, hem keyifli hem de dayanışma içinde bir gece geçirdi.

(FOTOĞRAF)