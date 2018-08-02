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7 bin çocuk yaz okulu kapanış pikniğinde doyasıya eğlendi

İSTANBUL, () -ESENLER Belediyesi'nin ilçedeki 27 ilk ve ortaokul ile gençlik ve bilgi evlerinde eğitim gören 7 bin öğrenciye yönelik düzenlediği yaz okullarının kapanışı piknik etkinliğiyle gerçekleşti.  15 Temmuz Millet Bahçesi’nde...

7 bin çocuk yaz okulu kapanış pikniğinde doyasıya eğlendi

İSTANBUL, () -ESENLER Belediyesi'nin ilçedeki 27 ilk ve ortaokul ile gençlik ve bilgi evlerinde eğitim gören 7 bin öğrenciye yönelik düzenlediği yaz okullarının kapanışı piknik etkinliğiyle gerçekleşti. 

15 Temmuz Millet Bahçesi’nde bir araya gelen yaklaşık 12 bin kişi düzenlenen piknik programında doyasıya eğlendi. ‘Bilgiyle donatılmış, hikmetin arayışında bir gençlik için’ sloganıyla düzenlenen yaz okullarının kapanışında, alana kurulan 11 parkurda çocuklar; futboldan basketbola, geleneksel çocuk oyunlarından zekâ oyunlarına kadar çok sayıda etkinlikle vakit geçirdi. Hacivat-Karagöz ve illüzyon gösteriyle renklenen piknikte çocuklara dondurma, pamuk şekeri ve mısır ikram edildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde piknik yapan çocukların aileleri de güneşli havanın ve yeşilin tadını çıkardı. Program sonunda okul birincilerine belgeleri takdim edilerek çeşitli ödüller verildi.

"MUTLULUKLARINI PAYLAŞTILAR"

Ailesiyle birlikte etkinliğe katılan Mikra Köse, “Burada piknik yapıyoruz, salıncakta sallanıyoruz, oyunlar oynuyoruz, eğleniyoruz” derken, 7 yaşındaki Muhammed Eymen Altuğ, “Eğleniyoruz, oyunlar oynuyoruz” şeklinde konuştu. Piknikten büyük keyif aldığını belirten 5 yaşındaki Zeynep Çaldar, “Dondurma yedim, çok mutluyum” dedi.

9 yaşındaki Ahmet Adıyaman, “Her şey çok güzel. Eğleniyoruz. Oyun oynuyoruz. Kaydıraklardan kayıyoruz. Burası çok eğlenceli” ifadelerini kullanırken, Esma Şemme, “Arkadaşlarımla oyunlar oynadım, çok eğlendim” dedi. Yaz okulunda çok eğlendiğini kaydeden Batın Çolak ise Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya teşekkür etti.

“ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ”

Etkinlikte çocuklarla fotoğraf çekindikten sonra konuşan Esenler Belediye Başkanı Göksu, “Buraya gelen ailelere çok teşekkür ediyorum. Burada 12-13 bin insanımız var. Bir çağrıyla buraya geldiler, çocuklarımızın yaz okulu kapanış töreni pikniğinde buluştular. Çocuklarımıza sahip çıkıp onları geleceğe hazırlamak, ülkemize sahip çıkıp ülkemizi geleceğe hazırlamaktır. Onların bu tahayyüllerine yeni tahayyüller katmak onlara ufuk açmaktır. Biz de yerel yönetimler olarak bunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

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