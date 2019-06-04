7 bayramdır kaybolan oğlunun hasretiyle yaşıyor

KONYA'nın Akören ilçesinde 6 yaşındayken evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Yasin Şahin'den, 38 aydır haber alınamıyor. 4 Nisan 2016'da kaybolan Yasin'in annesi Ümmü Şahin, bayram kutlamayı unutalı çok zaman olduğunu belirterek, ''Yasin'im olmadan 7'nci bayramımıza gireceğiz. Yanımızda olsaydı elimizi öpüp, bayramımızı kutlardı. Bayramları kutlamayı unutalı çok oldu. Her bayram bize ayrı bir acı, ayrı bir zulüm. Bu bayram da oğlumun fotoğraflarına sarılacağım" dedi.

Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü Şahin (29) ve Yavuz Şahin (39) çiftinin 5 çocuğundan Yasin, 4 Nisan 2016'da Belkuyu Anaokulu'ndan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken, kayboldu. Yasin'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri ile köylüler tarafından çalışma başlatıldı. Evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar arandı; ağaç ve çalılıkların dipleri kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polislerce sonar cihazlarıyla arama yapıldı. Ancak tüm çabalara rağmen sonuç alınamadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları, Kaymakamlık tarafından 24 gün sonra sonlandırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca kayıp çocukların bulunması için Ankara'dan görevlendirilen polis ve askerlerden oluşan özel ekip, geçen yılın temmuz ayında Konya'ya gelerek, çalışma başlattı. Dosyayı yeniden açan özel ekip, emniyet ve jandarma yetkilileriyle görüşerek, daha önce yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ekip, aile ve mahalleli ile de görüştü. Ancak özel ekip de kayıp Yasin'in izine rastlayamadı.

YASİN'SİZ 7'NCİ BAYRAM

Kayıp evladı Yasin olmadan 7'nci bayrama gireceklerini belirten anne Ümmü Şahin, "Yasin'im olmadan 7'nci bayramımıza gireceğiz. Yanımızda olsaydı elimizi öpüp, bayramımızı kutlardı. Bayramları kutlamayı unutalı çok oldu. Her bayram bize ayrı bir acı, ayrı bir zulüm. Diğer çocuklarımızla teselli oluyoruz. Bu bayram da Yasin'inim fotoğraflarını sarılıp, oğlumla öyle bayramlaşacağım" diye konuştu.

38 AYDIR KAYIP

Baba Yavuz Şahin ise bayram günü oğullarının kaybolmasının 38'inci ayı olduğunu belirterek şunları söyledi:

''Bugün bayram ve oğlumun kayboluşunun 38'inci ayı. Dile kolay 38 aydır acı çekiyoruz, yol gözlüyoruz. Elimi öpen bir oğlum yok artık. Onsuz 7'nci bayrama giriyoruz. Elimizi öpüp bayramımızı kutlayan Yasin yok artık. Oğluma bayram harçlığı veremeyeceğim. Allah kimseyi çocuklarından ayırmasın. Biz oğlumuzun ölü mü sağ mı olduğunu bile bilmiyoruz. En çok da bu canımızı yakıyor. Oğlumun anılarına sarılıyoruz."



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