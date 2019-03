7 asırlık çınar ağacı, yoğun ilgi görüyor

Mehmet YENEN/SİMAV (Kütahya), ()- KÜTAHYA'nın Simav ilçesine bağlı Gökçeler köyündeki, 'anıt ağaç' olarak tescilli 705 yaşındaki çınar ağacı, ilgi görüyor. Köylüler, anıt ağacın bulunduğu alanın mesire alanına dönüştürülmesini istiyor.

Gökçeler köyü Harman Yeri mevkiindeki, yöre halkının 'Koca Reis' adını taktığı, geçirdiği birçok doğal afet ve ağır doğa koşullarına rağmen 705 yıldır ayakta kalan 15 metre boyunda, gövde çapı 5 metre olan ulu çınar, ilgi odağı oluyor. 2009 yılında Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 'anıt ağaç' olarak tescillenen, tarihe tanıklık etmiş çınar ağacı, heybetiyle çok uzaklardan bile rahatlıkla görülebiliyor.

'ANIT AĞACIN BULUNDUĞU YER MESİRE ALANI OLSUN'

Köy sakinlerinden İsmail Türkoğlu (71), anıt çınar ağacının Simav ve çevresinde eşi ve benzerinin bulunmadığını belirterek, "Bu nedenle yörede çınar ağaçlarının babası olarak kabul ediliyor. Ağacın hayat hikayesini bilen yok. Anıt çınar ağacının heybetli görüntüsünden yararlanamıyoruz. Bulunduğu alanın mesire alanına dönüştürülmesi gerekiyor. Ancak bugüne kadar hep bu lafta kaldı. Şimdilik sadece Simav halkının bildiği ve tanıdığı 705 yıllık koca çınarı, yerli ve yabancı turistlerin de görmesini, tanımasını ve gölgesinde soluklanmasını istiyoruz. Bunca yıldır nasıl dimdik ayakta kalmayı başarmış, bunu bilen yok. Ağır kış koşullarında köyümüzün çobanları onun içerisine girip kendilerini yağmurdan, kardan ve rüzgardan korurlar" dedi.

Anıt çınar ağacının köyün sembolü olduğunu belirten Türkoğlu, "Ağaç, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oluyor. Dev çınarı görüntülemek için her yıl çok sayıda doğa fotoğrafçısı köyümüze gelir. Mayıs ayında canlanarak yapraklarıyla gölgesinde piknik yapmak isteyenlere adeta kucak açar. Sonbahar geldiğinde de yapraklarını dökerek kış uykusuna dalar. Her yıl onun tekrar dirilip dirilmeyeceğini merak ederiz. Ancak Koca Reis, yıllara meydan okurcasına her sene yeşerir" dedi.

'NELER GÖRDÜ AMA YIKILMADI'

Köylülerden İsmail Çakır (75) da, "Heybetli görüntüsüyle yıllara meydan okuyan 705 yıllık koca çınarın çevresini 6-7 kişi ele tutuştuğumuzda bile kuşatamıyoruz. Ağacın bulunduğu alan dere yatağı. Bu nedenle çok sık sel, taşkın ve deprem gibi doğal afetlerle karşılaşmış olması gerekiyor. Oysa bölgede yeni dikilen ağaçlar en ufak bir selde yıkılıyor. Ancak Koca Reis ne seller gördü, ne depremler geçirdi. Onun dimdik ayakta durması herkes gibi bizi de şaşırtıyor. Bunca yıldır her türlü afete rağmen ayakta kalması ibret alınması gerekin bir şey. Bu ağacı daha çok kişinin görmesi gerekiyor. Ben boş vakit bulduğumda Koca Reisin yanına gelir ve onunla dertleşir, 'Ey Koca Reis, ben yaşlandım, sen yaşlanmadın' derim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI