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69 yıl sonra Türkiye'ye gelen Raşel Kazes Arjantin'e döndü

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  EVLENDİKTEN sonra Arjantin'e giden ve 69 yıl aradan sonra doğduğu toprakları ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen 85 yaşındaki Raşel Kazes, ziyaretini tamamlayarak Arjantin'e geri döndü.  Raşel Kazes, "Her...

69 yıl sonra Türkiye'ye gelen Raşel Kazes Arjantin'e döndü

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()  EVLENDİKTEN sonra Arjantin'e giden ve 69 yıl aradan sonra doğduğu toprakları ziyaret etmek için Türkiye'ye gelen 85 yaşındaki Raşel Kazes, ziyaretini tamamlayarak Arjantin'e geri döndü.  Raşel Kazes, "Her yerde ben çok rahat ettim. Ben Türküm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor." dedi.

16 yaşında evlendikten sonra Arjantin'e yerleşen 85 yaşındaki Raşel Kazes, Türkiye'nin Boenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliği ile 69 yıl aradan sonra İstanbul'a gelmişti. Kızı Selvia ve torunu Brian Kazes ile birlikte İzmir'e giden Kazes, doğduğu yer olan İzmir başta olmak üzere Çanakkale ve İstanbul'u gezme imkanı buldu. Kazes, Türkiye ziyaretini tamamlayarak bugün THY ait uçakla saat 09.40'da Arjantin'in başkenti Boenos Aires'e gitti. Raşel Kazes, gelecek sene Türkiye'ye oğlu ve torunlarıyla birlikte yeniden geleceğini söyledi.

BEN TÜRKÜM, BAYRAĞI GÖRÜNCE CANIM GİDİYOR  

Arjantin yolcuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Raşel Kazes, "Bana burada çok iyi baktılar. Ben buraya 69 yıl aradan sonra geldim. Çok iyi insanlarla karşılaştım. Türk kızları çok güzel. Arabayla gezdim. Gelibolu'da durdum 5 gün. Sonra doğduğum yer olan Bergama'ya gittim" dedi.  Ziyareti sırasında tanıdıkları ve akrabalarıyla buluştuğunu anlatan Kazes, "Beni yemeğe çıkardılar. Balık yemeğe çıkardılar. Her yerde bana çok iyi baktılar. Her yeri çok beğendim. Ben burası diğerinden daha iyi diyemem. Her yerde ben çok rahat ettim. Ben Türküm. Türk bayrağını görünce canım gidiyor. Türkler çok çok iyi insanlar" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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