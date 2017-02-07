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686 Sayılı KHK ile 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkartıldı

ANKARA () - OLAĞANÜSTÜ hal (OHAL) kapsamında 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkartılırken, 17 kişi göreve iade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında...

686 Sayılı KHK ile 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkartıldı

ANKARA () - OLAĞANÜSTÜ hal (OHAL) kapsamında 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı. KHK ile 4 bin 464 kişi kamu görevinden çıkartılırken, 17 kişi göreve iade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 121. maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 4'üncü maddesine göre, alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. KHK ile Milli Eğitim Bakanlığından 2 bin 585, İçişleri Bakanlığından 49, Emniyet Genel Müdürlüğünden 417, Jandarma Genel Komutanlığından 893 kişi kamu görevinden çıkarıldı. KHK ile "Kamu görevinden çıkarılanlar", "Kamu görevine iade edilenler", "Öğrencilik statüsü geri verilenler" ile "Tedbir uygulanan emekli emniyet mensupları" başlıkları altında yeni düzenlemelere yer verildi.

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