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66 yıldan bu yana ölenlerin fotoğraflı arşivini tutuyor

KAYSERİ’nin Tomarza İlçesi'nde oturan 88 yaşındaki Sami Helvacı, 66 yıldan bu yana ilçede hayatını kaybedenlerin isim ve fotoğraflarını kayıt altına alarak arşivliyor. Tomarza İlçesi'nde eşi ile birlikte yaşayan Sami...

66 yıldan bu yana ölenlerin fotoğraflı arşivini tutuyor
KAYSERİ’nin Tomarza İlçesi'nde oturan 88 yaşındaki Sami Helvacı, 66 yıldan bu yana ilçede hayatını kaybedenlerin isim ve fotoğraflarını kayıt altına alarak arşivliyor.
Tomarza İlçesi'nde eşi ile birlikte yaşayan Sami dede, ilginç arşiv merakı ile ilçenin dikkat çeken ismi oldu. Arıcılık uğraşan Helvacı, geçmişten günümüze ilçede yaşamını yitiren kaybeden kişilerin isim ve fotoğraflarını kayıt altına alarak arşivliyor. Ölen kişilerin yakınlarının, kendisine ölen kişinin 40'ıncı gününü takip etme konusunda rica etmeleri üzerine başlayan merakın 66 yıldan bu yana devam ettiğini belirten Sami Helvacı, şöyle konuştu:
"Anadolu’da ölümden sonra 40’ncı ve 52’nci günü şeklinde çeşitli adetler vardır. Bugünlerde ölen kişinin yakınları, mevlit okutup yemek ikramında bulunur. Birçok insan da okuma yazma bilmediği için benim takip etmem konusunda bana ricacı olurlardı. Talep çok fazla olunca ben de kayıt altına alarak unutmamak istedim. Bunu yaparken de ölen kişinin resmini aldım. Uzun yıllar yaptığım çalışma, arşive döndü. Arşivimde geçmişten günümüze Tomarza’da hayatını kaybeden binlerce kişinin ismi, ölüm tarihi ve resmi bulunuyor."

FOTOĞRAFLI

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