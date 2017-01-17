657 kayıt dışı telefon imha edildi

Ahmet ÖZER / GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezinde seyyar satıcıları denetledi. Denetlemede; kayıt dışı olduğu için el konulan 657 cep telefonu imha edildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şehrin işlek caddelerinde 2'nci el cep telefonu satış yapan seyyar tezgahları denetledi. Zabıta ekipleri; Hürriyet, İstasyon ve Gaziler caddesinde yaptıkları kontrollerde vatandaşlara bozuk ve içi boş telefon satan kişilerin ürünlerine el koydu. Çeşitli modellerde 657 cep telefonu, 148 şarj cihazı, 70 selfie çubuğu ile 113 telefon kılıfına el koyan zabıta ekipleri imha işleminden önce telefonların içerilerindeki bataryaları geri dönüşümde değerlendirilmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na teslim etti. Ekipler daha sonra da el konulan telefonları boş alanda iş makinesi ile ezerek imha etti.

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