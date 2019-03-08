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650 bin liralık dolandırıcılık şüphelilerinin 'cenaze' yalanı tutmadı

BALIKESİR’de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar H.K., S.Ş.A. ve E.K., yaşlı çiftin 650 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almaya gittiklerinde, karşılarında gerçek polisi buldu. "Cenazemiz var" diyen şüphelilerin yalanı,...

650 bin liralık dolandırıcılık şüphelilerinin 'cenaze' yalanı tutmadı
BALIKESİR’de kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar H.K., S.Ş.A. ve E.K., yaşlı çiftin 650 bin TL değerindeki ziynet eşyasını almaya gittiklerinde, karşılarında gerçek polisi buldu. "Cenazemiz var" diyen şüphelilerin yalanı, polisin cenazeye kadar eşlik etme teklifinde bulunmasıyla ortaya çıktı.
Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kendisini polis olarak tanıtan H.K., S.Ş.A. ve E.K., ‘Kimlik bilgileriniz FETÖ olayına karıştı’ diyerek, 82 yaşındaki S.A.Y.'yi  dolandırmak istedi. S.A.Y., durumdan şüphelenerek başka bir telefondan polis ekiplerine haber verdi. 3 şüpheli, telefonda verdikleri adreste poşet içerisinde 650 bin TL değerindeki ziynet eşyasını aldıkları sırada, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri karşılarına çıktı.
‘CENAZEYE KADAR EŞLİK EDELİM’
Polisin karşısında görünce ne yapacağını şaşıran şüpheliler, ‘Cenazemiz var, onun için geldik. Bizim poşetle ilgilimiz yok, bulduk’ dedi. Polisler, ‘Buyrun o zaman cenazeye kadar size eşlik edelim’ deyince, yalanları ortaya çıkan 3 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından tutuklanarak Balıkesir L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Polis, yaşlı çiftin ziynet eşyalarını teslim etti.
VALİLİKTEN UYARI
Balıkesir Valiliği, kendisini polis veya savcı olarak tanıtan kişilerin para, ziynet eşyası istemelerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Açıklamada; "Ülke genelinde kendisini polis-savcı ve benzeri olarak tanıtan PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine para aktarımı sağladığı suçlaması altında bulundukları iddiasıyla insanlar üzerinde korku ve panik yaratmaya çalışılmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür olaylarda mağdur edilmemesi yönünde kapsamlı çalışma başlatılmıştır" denildi.

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