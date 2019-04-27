65 ülkeden 30 uluslararası öğrenci Esenler’de buluştu

İSTANBUL, ()- Esenler’de 12’ncisi düzenlenen uluslararası öğrenci buluşması ile 65 ülkeden 300 öğrenci bir araya geldi. Yöresel kıyafetler giyen uluslararası öğrenciler buluşma renk kattı.

Esenler’de “Doğu'dan Batı'ya Adil Bir Dünyaya" sloganı ile 12’nci uluslararası öğrenci buluşması gerçekleştirildi. Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte 65 ülkeden 300 öğrenci bir araya geldi. Esenler Dörtyol Meydanı’na kurulan çadırlarda öğrenciler ülkelerinin kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıttı. Etkinliğe, UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ve çok sayıda öğrenci katıldı.

“ÖZBEKİSTAN’IN VE TÜRKİYE’NİN KÜLTÜRÜ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN”

Türkiye’de lise öğrencisi olan Özbekistanlı Bilol Komijonov “Türkiye’de okuyorum. İnşallah başarı ile mezun olacağız. Esenler’de Özbekistan’ı tanıtıyoruz. Umarım herkes gelip Özbekistan’ı tanır” ifadelerini kullanırken; üniversite öğrencisi Shakhnoza Abduvokhidova “Ben Özbekistan’ı tanıtmak için buradayım. Marmara Üniversitesi’nde Tekstil bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Türkiye’de yaşamak çok güzel. Türkiye’yi seviyoruz. Kültür olarak da çok yakın iki ülkeyiz. Türk insanlarının bana çok iyi yaklaşıyor. Ben de bu durumdan çok memnunum” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DE YAŞAMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”

Türkiye’nin çok güzel bir ülke olduğunu söyleyen İdriss Dawud, “Türkiye’de yaşamaktan çok mutluyum. Burada üniversite okuyorum. İnsanların bana yaklaşımları çok güzel. Çoğunlukla iyi insanlarla karşılaşıyorum” dedi.



“TÜRKİYE’DE 160 ÜLKEDEN 150 BİN TÜRKİYE MEZUNU VAR”

Buluşmada konuşan UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat ise, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

“12’nci uluslararası öğrenci buluşmasının Esenler etabını gerçekleştiriyoruz. 65 ülkenin standında 300’den fazla uluslararası öğrenci bulunmakta. Buradaki insanlar zaten İstanbul’da eğitim alan öğrencilerden oluşuyor. En az 5 yıl Türkiye’de kalan ve Türkçeyi çok iyi konuşan öğrencilerimiz var. Bizim bu buluşmayı yapmaktaki amacımız, Türkiye’de yaşayan uluslararası öğrencileri gündeme taşımak. Ülkemizde 150 bin uluslararası öğrenci var. Bu öğrenciler 200 ayrı ülkeden geldi Son 30 yılda eğitim alıp mezun olan 160 ülkede 150 bin Türkiye mezunu var. Vatandaşımız yolda gördüğü siyahiyi veya Ortadoğulu vatandaşı mülteci sanabiliyor. Fakat Türkiye’de 150 bin uluslararası öğrenci var. Belki o gördükleri öğrenci belki de Cerrahpaşa’da tıp okuyor. Biz bunu göstermek istiyoruz.”

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