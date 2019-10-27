63 yaşında yüzlerce güvercin besliyor

ANKARA'da işçi emeklisi Hasan Kavaker (63), yaklaşık 2 yıldır günde 2 saat yürüyerek apartman önlerinden topladığı bayat ekmeklerle yüzlerce güvercin besliyor.Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Kafkas Mahallesi'nde yaşayan evli Hasan Kavaker, yaklaşık 2 yıl önce aynı mahallede bulunan Bağlum tepesinde toplanan güvercinleri beslemeye karar verdi. Kavaker, bu kararının ardından her sabah 2 saat yürüyerek mahallede apartman önlerinde poşet içerisinde bırakılan bayat ekmekleri toplamaya başladı. Topladığı bayat ekmekleri sabah Bağlum tepesine götüren Kavaker, burada toplanan güvercinleri bayat ekmekler atarak besliyor. Yüzlerce güvercin Kavaker'in getirdiği ekmekleri tüketiyor.'BAZEN TORUNUMU DA GETİRİYORUM'Karayolları Genel Müdürlüğü'nden işçi emeklisi olduğunu söyleyen Kavaker, "Fazla bir gelirim yok, aylık 2-3 bin lira kazanıyorum. 4 torunum var, torunlarımı sevdiğim gibi burada da hayvanlarımı seviyorum. Sevmesem sabahın karanlığında kalkıp, buraya gelir miyim? Küçük torunumu da getiriyorum, bazen hayvan sevgisini aşılamak için." dedi. Kavaker, bölgedeki köpekleri de beslediğini kaydetti.