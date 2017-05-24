62 yıllık berberin 45 yıllık müşterisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta 69 yaşındaki Bilal Aktoğan, 7 yaşında çırak olarak başladığı berberlik mesleğini 62 yıldır sürdürüyor. 63 yaşındaki müşterisi Mehmet Nurettin Taşar ise 45 yıldır Aktoğan'a tıraş oluyor.

1955 yılında 7 yaşındayken Ece Mahallesi'nde bulunan berber ustası Muammer Anlak'ın yanında çırak olarak mesleğe başlayan Aktoğan, 1965 yılında 17 yaşındayken dükkanını açtı. Bu zamana kadar çeşitli yerlerde berberlik yapan Aktoğan şimdi ise Çarşıbaşı Mahallesi Sarraflar Sokak'ta bulunan berber dükkanında müşterilerini ağırlıyor. Randevulu hizmet verdiğini söyleyen evli ve 4 çocuk babası Bilal Aktoğan, müşterilerinin özellikle kendisine sakal tıraşı olduğunu söyledi. Aktoğan, "Çocukken berber çırağı olmamı istediler. Ben de oldum. Ustamın yanında 10 seneye yakın çalıştım. Çıraklık dönemim bittikten sonra kendi işimi yapmaya başladım. 62 yıldır mesleğimize devam ediyoruz. Meslekte geride kalan çok şey var. Bizim mesleğimiz bir emek mesleğidir. Doktor gibi insana en yakın meslektir berberlik. Bu meslekten yıllardır ekmek yedik. Sevmesek çoktan bu işi bırakıp evde oturuyor olurduk" dedi.

Devamlı müşterilerinin olduğunu söyleyen Aktoğan, "60 yıllık berberlik mesleğimde 25 eleman yetiştirdim. Hepsi ile evladım gibi çalıştık. Bugün çırak bulunmuyor" diye konuştu.

Kentte esnaflık yapan 63 yaşındaki müşterisi Mehmet Nurettin Taşar ise 45 yıldır Aktoğan'a tıraş oluyor. Taşar, "Yaklaşık 45 senedir berberimi değiştirmeksizin burada tıraş oluyorum. Bilal ağabeyin mazereti olduğu zaman tıraşımı erteliyorum" dedi.

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