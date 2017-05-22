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61 yaşında yüksekokuldan mezun oldu (2)- yeniden

SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde 61 yaşındaki Abdurrahman Akbaba, iki yıldır eğitim gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümününden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Yıldızeli...

61 yaşında yüksekokuldan mezun oldu (2)- yeniden
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde 61 yaşındaki Abdurrahman Akbaba, iki yıldır eğitim gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümününden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.
Yıldızeli Belediyesi'nde çalışan evli 3 çocuk babası Abdurrahman Akbaba, 2015 yılında girdiği üniversite sınavlarında 206 puan alarak Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek Okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü kazandı. İki yıllık eğitimini tamamlayan Akbaba, çocuğu yaşındaki arkadaşlarıyla birlikte kep ve cübbe giyerek mezuniyet sevinci yaşadı. Mutlu olduğunu söyleyen Akbaba, "1980'li yıllarda ihtilal nedeniyle okula gidemedim. Evin tek oğluydum. Ailem darbe nedeniyle korkup beni okula göndermedi. İçimde okuma hevesi vardı. Eğer okumadan ölseydim gözüm açık giderdim. En azından iki yıllık yüksek okul bitireyim dedim. Cumhuriyet Üniversitesi Yıldızeli Meslek Yüksek okulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümünü kazandım. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a, okul müdürüme, öğretim elemanlarına ve öğrenci arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Okula devam etmemde ve okulu başarı ile tamamlamamda bana çok destek oldular, Allah hepsinden razı olsun" dedi.
Akbaba, mezuniyet töreninde okul arkadaşlarıyla birlikte kep atmanın heyecanını yaşadı.

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